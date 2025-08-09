Kopumā siltā sestdienā bez lietus neiztiks. Laika ziņas sestdienai 0
Sestdiena Latvijā būs pārsvarā saulaina un silta, tomēr vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
Dienā sauli palaikam aizsegs kāds mākonis, bet pēcpusdienā vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Iespējams arī pērkona negaiss. Vējš saglabāsies lēns. Gaiss iesils līdz +21…+26 grādiem.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Joprojām pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +24…+26 grādiem.