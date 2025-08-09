Bieza migla pārņēmusi Rīgu: redzamība tikai daži simti metri un ceļi kļūst bīstami 0
Bieza migla Rīgā līdz saglabāsies līdz priekšpusdienai, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī Rīgā izveidojusies migla ar redzamību 100-500 metri. Sinoptiķi prognozē, ka tā saglabāsies līdz priekšpusdienai.
Migla var ietekmēt ikdienas gaitu aktivitātēm, kas paredzētas ārā. Var tikt traucēta transporta kustība uz ceļiem, kā arī gaisa satiksme. Tāpēc iedzīvotājiem var nākties ieplānot ilgāku laiku ceļam. Miglas dēļ var būt pasliktināta gaisa kvalitāte.
Migla ir zemu virs zemes esošs mākoņu slānis, kas veidojas, kad gaiss ir piesātināts ar mitrumu un temperatūra pazeminās līdz rasas punktam. Tā sastāv no sīkiem ūdens pilieniem, kas samazina redzamību līdz dažiem simtiem vai pat tikai dažiem desmitiem metru.
Migla visbiežāk veidojas agrās rīta stundās vai naktī mierīgos un bezvēja apstākļos, īpaši pie ūdenskrātuvēm un ielejās. Tā var radīt bīstamus braukšanas apstākļus, ietekmēt gaisa satiksmi un pat pasliktināt gaisa kvalitāti.