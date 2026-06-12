“Spiežu, spiežu, bet nekā! Kā lai es samaksāju rēķinus?” Lidiju pamatīgi nokaitina “Elektrum” mājaslapa 0
Šodien samaksāt rēķinus ir viegli – nav obligāti jāiet uz pastu vai kādu pašvaldības iestādi, tagad tikai atver aplikāciju, divi, trīs klikšķi un rēķins samaksāts.
Ja vien aplikācija vai mājaslapa to atļauj. Mums atrakstīja LA.LV lasītāja Lidija, kura varam vēlējās samaksāt “Elektrum” savu gāzes un elektrības rēķinu, bet ar ierasto epastu un paroli tas neizdevās.
“Ieeju aplikācijā, parole saglabājusies, bet tagad zem tās parādās kaut kāds vēl viens ķeksis, kas jāieklikšķina, ka neesmu robots. Nu labi, tādi jau iepriekš redzēti. Tad griežas rimbulis, parādās uzraksts “Tu esi cilvēks”, spiežu ieiet un nekā. Un tā 10 reizes. Tad atvēru “Elektrum” mājaslapu datorā. Tur atkārtojās tieši tas pats. Kā tad lai es ieeju un samaksāju rēķinu, ja nelietoju Smart ID?” Lidija jautā.
LA.LV sazinājās ar “Elektrum”, lai saprastu, vai mājaslapā bijuši kādi sarežģījumi vai mainīta pierakstīšanās iespēja un epasta parole pieslēgšanās vairs nav aktīva.
“”Elektrum” portāls nodrošina vairākus autorizēšanās veidus, lai klients varētu tajā veikt sev nepieciešamās darbības.
Pieredze rāda, ka lielākoties nesekmīga pieslēgšanās ir gadījumos, ja reģistrācija portālā ir bijusi nesekmīga, piem., vairākkārtīgi ievadīta nepareiza parole, un tādēļ piekļuve ir bloķēta; tāpat, ja pēdējo 12 mēnešu laikā klients nav autorizējies portālā, tad lietotāja profils tiek dzēsts.
“Elektrum” klientam iesaka sazināties ar tirgotāju: elektroniski e-pastā: [email protected] vai pa tālruni 8400,” atbild uzņēmuma pārstāvji.
Tātad, ja ielogoties neizdodas, jāizmēģina cits autorizēšanās veids, ja arī tas neizdodas, jāzvana uz klientu servisu, lai saprastu, kādēļ tieši jums ir bijušas šādas problēmas, jo nekādi vispārīgi mājaslapas traucējumi nav novēroti.