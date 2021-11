Rīgas 1. slimnīcas Covid-19 nodaļa. Foto: Zane Bitere/LETA

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits nokrities zem 1300 robežas Ieteikt







Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās diennakts laikā sarucis par 5,8% jeb no 1377 līdz 1296 gadījumiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 169 Covid-19 pacienti, bet 213 pacienti no tām izrakstīti. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņoja, ka 51 Covid-19 pacients vakar nomiris.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1076 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 220 jeb 16,9% – ar smagu slimības gaitu.

Iepriekš stacionēto pacientu skaits zem 1300 bija reģistrēts 23.oktobrī.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 20 773 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka piektdien Latvijā reģistrēti 1422 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 51 ar šo slimību sasirgušas personas nāves gadījumu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1251,5 līdz 1174,5 gadījumiem. Pēdējo reizi šis rādītājs zem 1200 gadījumiem bija 16.oktobrī, kad 14 dienās reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju bija 1195,4.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 980 saslimušie jeb 68,9% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 442 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, seši – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, desmit – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četrpadsmit – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīspadsmit – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un septiņi – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēts līdz šim otrais lielākais Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits diennaktī. No 51 mirušā Covid-19 slimnieka 45 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet seši – vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 17 183 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,3%.

Ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 22 236. Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 239 575 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3734 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.