Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas mediķi Covid-19 pacientu nodaļā. Foto: Gatis Rozenfelds/Valsts Kanceleja

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits turpina samazināties Ieteikt







Pagājušajā diennaktī kopējais stacionēto Covid-19 pacientu skaits sarucis no 967 līdz 939 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija.

Trešdien slimnīcās ievietoti 95 Covid-19 pacienti, bet 106 no tām aizvadītajā diennaktī izrakstīti.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 755 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet smagi slimo pacientu skaits diennakts laikā palielinājies no 175 līdz 184 pacientiem.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīts 21 841 Covid-19 pacients.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 1095 Covid-19 gadījumi un reģistrēti kopumā 20 Covid-19 pacientu nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 721 līdz 706 gadījumiem.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 609 jeb 55,62% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 486 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, deviņi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No vakar mirušajiem Covid-19 pacientiem 18 cilvēki jeb 90% nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet divi bija vakcinēti. Līdz šim kopumā reģistrēti 4083 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 12 530 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 8,7%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 250 132 cilvēkiem.