Mārtiņš Staķis Foto: Zane Bitere/LETA

Staķis pauž neizpratni par pašvaldības teritorijas plānojuma apturēšanas procesu Ieteikt







Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) pauž neizpratni par Rīgas teritorijas plānojuma plānojuma apturēšanas procesu.

Staķis aģentūru LETA informēja, ka vakar, 22.martā, bijusi pēdējā diena, kad likumīgi bija iespējams apturēt plānojumu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) rīkojumu par plāna apturēšanu esot parakstījis vakar pēc plkst.19, bet pavadošo vēstuli – pēc plkst.22.

Savukārt pašvaldība informāciju par to saņēmusi tikai šodien, līdz ar to esot neizpratne par to, vai šajā procedūrā ir ievērota likumība.

Staķis piebilda, ka šodien plānota sanāksme, kurā tiks vērtēts ministra lēmums.

Kā ziņots, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apturējusi Rīgas teritorijas plānojumu nākamajiem gadiem, jo konstatēta tā neatbilstība likumiem un samērīguma trūkums starp iesaistīto pušu interesēm, šodien preses konferencē informēja ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

Ministrs vērtēja, ka teritorijas plānojuma izstrāde noslēgusies ar brāķi. “Būtiskākais trūkums ir tas, ka, stājoties spēkā jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam, Rīgā izveidotos situācija, ka vēsturiskais centrs faktiski paliktu bez likumīga teritorijas plāna,” teica ministrs.

Saskaņā ar Rīgas domes lemto, Rīgas teritorijā vienlaicīgi spēkā ir divi savstarpēji nesaskaņoti teritorijas plānojumi, kas ir pretrunā likumā noteiktajam, ka valstspilsētās nedrīkst būt spēkā vairāk kā viens teritorijas plānojums.

Saskaņā ar Rīgas domes redzējumu, vēsturiskajam centram paliktu spēkā vairāk nekā 16 gadus vecais teritorijas plāns, kas grozīts vienu reizi 2013.gadā un kas turpmāk nav ticis pielāgots ne jaunāko normatīvo aktu prasībām, ne arī tas ir ticis saskaņots ar Rīgas teritorijas plānu.

Ministrijas eksperti konstatējuši būtiskus trūkumus Rīgas brīvostas teritorijā Spilvē, teritorijā starp Hapaka grāvi un Daugavgrīvas ielu, kā arī Kundziņsalas ziemeļu daļā, kur noteikts zonējums, kas ievērojami apgrūtinās ne tikai Rīgas brīvostas teritorijas attīstību, bet arī Rīgas un Latvijas ekonomikas attīstību kopumā. Pret to Rīgas domei iebildusi arī Ekonomikas un Satiksmes ministrija.

Rīgas teritorijas plānojumā vietām samazināts pieļaujamā trokšņa līmenis. Tie ir atbalstāmi centieni noteikt stingrākus vides kvalitātes rādītājus, taču, kā atzīmē VARAM, tam neseko pamatots pasākumu kopums, kas ļautu to realizēt, turklāt tie nav īstenojami, neizvērtējot un nesalāgojot lietderības un samērīguma apsvērumus.

Kā nesamērīgu soli ministrs atzīmē lēmumu par azartspēļu aizliegšanu visā Rīgā, nevis nosakot atsevišķas teritorijas, kā to paredzot likums.

Ministrs skaidroja, ka pašvaldība nav noteikusi konkrētas teritorijas, kurās azartspēles rīkot nedrīkst, bet aizliegusi tās visā pilsētas teritorijā. Turklāt neesot izvērtēta azartspēļu ietekme uz konkrētām teritorijām.

Ministrs pauda neizpratni, kādēļ Rīgas dome nav turpinājusi jau iepriekš lemto, aizliedzot azartspēles vēsturiskajā centrā. Šāds solis esot likumīgs, un pašvaldība varējusi lemt arī par citām teritorijām, kur noteikt ierobežojumus.

Plešs uzsvēra, ka, pieņemot šo lēmumu, nav saņēmis norādes ne no partijas biedriem, ne no azartspēļu biznesa pārstāvjiem.

Ministrija uzsver, ka teritorijas plānojumā Rīgas domei bija iespēja tiesiski pareizi atrisināt jutīgo jautājumu par azartspēļu aizliegumu, norādot vietas, kur spēļu zāles ir aizliegtas. Ministrija apspriešanā uz to vairakkārt tika norādījusi, taču ministrijas eksperti ir saņēmuši Rīgas domes iesniegtu dokumentu, kur šis uzņēmējdarbības veids tiek aizliegts visā Rīgas valstpilsētas teritorijā. Tas joprojām ir pretlikumīgi.

Kā skaidroja ministrs, pašvaldībai ir divas turpmākās rīcības iespējas – tā var pārsūdzēt ministra rīkojumu par teritorijas plānojuma apturēšanu Satversmes tiesā, vai arī veikt labojumus plānojumā, rīkot sabiedrisko apspriešanu, salāgojot visu iesaistīto pušu intereses un no jauna pieņemt teritorijas plānojumu.