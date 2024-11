STOPkadri: Slepkavība, vietējo bailes, darba tirgus bardaks – Latvijā palaistas vaļā imigrantu “slūžas”? Ieteikt







Sociālajos tīklos iedzīvotāji apriež Latvijā esošo viesstrādnieku uzvedību, daudzi bažījas par savu drošību. TV24 raidījums “STOPkadri” interesējās vai un kā tiek kontrolēti šie viesstrādnieki.”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka pēdējo 9 gadu laikā valstī izsniegto termiņuzturēšānās atļauju skaits dubultojies.

Šogad spēkā ir 17 726 atļaujas, no tām, lielāka daļa, 15 558 darba ņēmējiem. Skaitliski lielākais iebraukušo pieaugums ir no Uzbekistānas, Ukrainas, Indijas, Baltkrievijas un Tadžikistānas. Tikmēr daļa vietējo iedzīvotāju nejūtas droši starp viesstrādniekiem, par to liecina ieraksti sociālajos tīklos.

Emociju virpuli un jautājumus, par viesstrādnieku kontrolēšanu, izraisīja slepkavība šī gada augustā. Rīgas hosteļa apmeklētājs, Āzijas valsts pilsonis ar uzturēšanās atļauju Latvijā, nodūra administratoru.

“Jāsaka, ka noziedzīgie nodarījumi notiek arī pastāvīgo iedzīvotāju vidū. Pašlaik ekstra, papildus mēri izņemot tie kas notiek likumā faktiski nav iespējami,” saka Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs (JV).

Iekšlietu ministrs uzvēra, ka galvenais, lai viesstrādnieki uzturas Latvijā legāli. Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības atzīst, ka trešo valstu iebraucēju izturēšanās valstī esot problēma, kas jāaktualizē.

“Mēs saredzam jautājumu par to, kā šie cilvēki šeit nonāk? Patiesības tās ir imigrācijas slūžas, ko nodrošina mūsu augstskolas. Šī te vieglā, ātrā peļņa ir būtiskākā par mūsu visu drošību, par mūsu nacionālam interesēm,” uzskata Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks.

Edvards Ratnieks apgalvo, ka imigrācijas slūžas turpmāk nedrīkst turēt vaļā un jautājums par viesstrādnieku uzturēšanos valstī jau tiekot apspriests Saeimā.