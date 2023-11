Foto: Lita Millere/LETA

Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa pagrabstāvā konstatē pelējumu







Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunā A korpusa otrās kārtas ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ atklāts pelējums, aģentūru LETA informēja slimnīcas pārstāve Gunda Jauntēva.

Šīs nedēļas laikā slimnīcas būvuzņēmēji turpina darbu pie jaunās ēkas pagrabstāva telpu tīrīšanas darbiem, tajā skaitā attīrot no bojātajiem būvizstrādājumiem. Jauntēva norādīja, ka pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.

Pēc būvuzņēmēja pagrabstāva telpu tīrīšanas darbu pabeigšanas pagrabstāvā, PSKUS piesaistīs starp pusēm saskaņotus neatkarīgos ekspertus gan no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), gan Valsts zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijas, kas veiks papildus pārbaudes, lai noteiktu, vai minētajā zonā darbus var droši turpināt un pelējums pilnībā likvidēts.

Būvfirmas SIA “Velve” PSKUS projekta direktors Valdis Koks informēja aģentūru LETA, ka patlaban minētās nepilnības jau ir novērstas, visas skartās detaļas ir demontētas un būvgruži no objekta ir izvesti. Tāpat būvobjektā ir veikta gaisa dezinfekcija un ir plānots to atkārtot vēlreiz. Turklāt, lai tiešām 100% pārliecinātos par situācijas novēršanu, kopā ar pasūtītāju “Velve” vienojusies par “BIOR” un RSU ekspertu piesaisti, lai būvobjektā noņemtu paraugus.

Vienlaikus Koks uzsvēra, ka šis pašlaik ir būvobjekts – tas nav nodots ekspluatācijā un nevar ietekmēt nedz slimnīcas esošos pacientus, nedz personālu. Koks pauda, ka “Velve” labi apzinās šī būvobjekta nozīmību un prasības, kas jāievēro, lai pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā varētu uzturēt pacientiem un personālam drošu un sterilu vidi. Koks apliecināja, ka objekts tiks uzbūvēts un nodots ekspluatācijā, ievērojot visas šīs prasības.

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā būvkompānija SIA “Velve” pabeidza slimnīcas A korpusa otrās kārtas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes.

Kā aģentūru LETA informēja “Velves” mātesuzņēmuma “MN Holding” līdzīpašnieks Valdis Koks, slimnīcas fasādes darbi ir pabeigti tādā apmērā, lai nodrošinātu ēkas aizsardzību pret laika apstākļu ietekmi ziemā.

Patlaban slimnīcas jaunajam korpusam ir noslēgts ēkas perimetrs un tiek pabeigti fasādes stiklošanas darbi, kuru kopējais apmērs ir 3200 kvadrātmetru. Tādējādi ēka ir noslēgta un tai var nodrošināt nepieciešamo klimatu, lai turpinātu darbus. Tāpat ēkā 90% apmērā ir veikta rīģipša karkasa konstrukciju izbūve, izbūvēti maģistrālie elektrības un vājstāvu tīkli (kabelizācijas darbi) un sākti sagatavošanas darbi grīdas betonēšanai.

Ņemot vērā tuvojošos ziemas periodu, tieši ēkas perimetra noslēgšana un telpu mikroklimata nodrošināšana tika uzstādīta kā primārais mērķis, aktīvu darbu pie būvdarbu kapacitātes uzlabošanas uzsākot PSKUS jaunajai valdei, aģentūrai LETA pavēstīja slimnīcas pārstāve Janita Veinberga. Arī slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis uzsver, ka valde kopā ar slimnīcas speciālistiem vienotā komandā darbojas aktuālo un kritisko jautājumu risināšanā, soli pa solim neatlaidīgi aktivizējot veicamos būvdarbus un īstenojot citus pasākumus situācijas uzlabošanai.

Turpmāk tiks sākta apkures un kanalizācijas sistēmu izbūve, kā arī iekšdarbi – rīģipša un grīdu ieklāšana, inženiertīklu komunikāciju izbūve un specializēto medicīnas sistēmu izbūve, tostarp operāciju bloka izbūve. To plānots pabeigt 2024.gada trešajā ceturksnī.

Veinberga norādīja, ka līdz ar slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbiem aktuālākie ir jautājumi par ēkas mikroklimatu un līdz šim konstatēto defektu, trūkumu novēršanu būvobjektā, lai secīgi būtu iespējams operatīvi uzsākt sekojošos izbūves darbus, ievērojot normatīvo aktu, būvprojekta un ražotāju tehnoloģisko prasību nosacījumus, izpildot būvdarbu līgumā un būvprojektā izvirzītās kvalitātes prasības.