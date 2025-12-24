Strīdi, asaras un skopums Ziemassvētkos – šīs darbības var sabojāt visu nākamo gadu 0
Mūsu senči ticēja, ka tas, kā pavadīsiet Ziemassvētkus, noteiks visu gadu. Kopš seniem laikiem pastāvējuši noteikumi, kurus cilvēki centās ievērot, lai izvairītos no nelaimēm.
Lietas, ko nevajadzētu darīt Ziemassvētkos:
- Nedrīkst strīdēties vai tenkot – ticēja, ka tas piesaistīs ķildas visam gadam;
- Nedrīkst tīrīt, mazgāt, šūt, cirst malku vai veikt citus mājas darbus;
- Nevar atteikties no palīdzības – tas tika uzskatīts par lielu grēku un varēja radīt vajadzību;
- Skopums nav pieļaujams – senči ticēja, ka skopums Ziemassvētkos noved pie nabadzības;
- Neaizdodiet naudu – ticēja, ka kopā ar to var “atdot” savu labsajūtu un veiksmi;
- Nevar būt skumji – asaras un skumjas svētkos tika uzskatītas par sliktu zīmi, jo Ziemassvētki simbolizē prieku un cerību.
Ko ir svarīgi darīt Ziemassvētkos:
- Apmeklēt baznīcu.
- Dziedāt un priecāties.
- Apsveikt radiniekus un draugus.
- Pavadīt laiku kopā ar ģimeni.
- Pieņemt dāvanas, dziesmas un dāsni pateikties tiem, kas tās sniedz.