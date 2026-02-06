VIDEO. Tas tik ir jādzird! Žoržs Siksna un koris “Maska” ieraksta jaunu singlu – “Ballējam, neguļam” 0
Lielais Koncerts izdod leģendārā latviešu estrādes dziedātāja Žorža Siksnas jauno singlu “Ballējam neguļam” , ko mākslinieks iedziedājis kopā ar kori “ Maska”. Dziedātājam tas bijis īsts muzikāls eksperiments, piekrītot izpildīt Bermudu Divstūra populāro hitu un piešķirot tam jaunu skanējumu. Dziesmas aranžiju veidojis Lielais Koncerts orķestra diriģents Jānis Ivuškāns.
“Man kā aranžijas autoram bija aizraujošs uzdevums iedot šai dziesmai jaunu elpu – apvienot estrādes un kino mūzikas elementus ar kora un solista skanējumu. Īpašs prieks, ka Žoržs Siksna, orķestra mūziķi un koris “Maska” šo ideju atdzīvināja tik spilgti un enerģiski. Priecājos, ka klausītāji Mežaparkā to uzņēma ar tādu sajūsmu un, ka komanda šo aranžiju izdos kā singlu, tas man ir liels gods un tas apliecina, ka eksperimenti mūzikā var pārvērsties par īstiem svētkiem,” stāsta Jānis Ivuškāns.
“Ballējam, neguļam” Žorža Siksnas izpildījumā pirmo reizi izskanēja 4. Lielajā Koncertā Mežaparkā vasaras sākumā, kur publikas atsaucība bija grandioza – skatītāji dziesmu sagaidīja ar ovācijām, dziedāja līdzi un bija patiesi pārsteigti par Žorža Siksnas drosmīgo eksperimentu.
“Ņemot vērā milzīgo skatītāju sajūsmu, tika nolemts dziesmu ierakstīt un izdot kā singlu. Tā atkārtoti skanēs arī gaidāmajā jubilejas koncertā – 5. Lielajā Koncertā. Tādā veidā mēs turpinām priecēt klausītājus ar neparastām sadarbībām un dodam jaunu elpu jau pazīstamām dziesmām,” skaidro Elīna Zālīte -Saulriete, Lielā Koncerta vadītāja.
Vasaras sākumā, 30. maijā, Mežaparka Lielajā estrādē Lielais Koncerts uzņems skatītājus ar pavisam unikālu un īpašu 5.gada jubilejas programmu. Arī šogad grandiozie sadziedāšanās svētki pulcēs tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas, sniedzot neatkārtojamu un Latvijā nebijušu koncertu pieredzi.
Ar jubilejas programmu Lielais Koncerts dāvās klausītājiem gan iespēju atgriezties skaistākajos mirkļus no iepriekšējiem gadiem, gan priecēs ar pavisam jaunām aranžijām un negaidītām muzikālām sadarbībām.
Kā vienmēr, galvenais koncerta dalībnieks būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar īpašo Lielā Koncerta bigbendu un stīgu orķestri diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā piešķirs svētkiem nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu.
Tiekamies vasaras lielākajos sadziedāšanās svētkos!
Biļetes iespējams iegādāties vietnē www.lielaiskoncerts.lv, piedāvājumā ir stāvvietas un dažādi sēdvietu veidi – arī VIP zonas biļetes ar īpašām ērtībām amfiteātra augšējās rindās zem jumta un ieeju oficiālajā jubilejas afterparty. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ organizatori aicina biļetes iegādāties laicīgi.
Iepriekšējo gadu koncertu ieraksti, kā arī dokumentālā filma par Lielā Koncerta tapšanu skatāma LMT Viedtelevīzijā: viedtelevizija.lv/uz/koncerti