Ja gribi piedzīvot veiksmi februārī – dari šo: 5 ķīniešu horoskopa rituāli 0
2026. gada februāris nesīs ievērojamas enerģētiskas pārmaiņas – 17. februārī, saskaņā ar ķīniešu kalendāru, oficiāli sākas Ugunszirga gads. Šis periods simbolizē rīcību, mērķtiecību, drosmīgus lēmumus un virzību uz priekšu. Lai pēc iespējas harmoniskāk iesāktu jauno ciklu, astrologi iesaka savlaicīgi sagatavot gan savu telpu, gan iekšējo stāvokli.
Lūk, pieci vienkārši, bet efektīvi rituāli, ar kuriem sākt mēnesi.