Svētku tirdziņi, danči un kopīga vainagu pīšana – kurp doties un ko apmeklēt šajā nedēļas nogalē? Lūcija Bērziņa

Foto: Paula Čurkste/ Ieva Leiniša/Agnese Gulbe/ LETA

Ieteikt







Turpmāk portālā LA.LV katru ceturtdien publicēsim gaidāmās nedēļas nogales pasākumus. Apkopošu tos, kas šķiet interesantākie un daudzveidīgākie. Sākam!

Reklāma Reklāma

Vai esi jau izlēmis, kur pavadīt šo nedēļas nogali? No 20. līdz 22. jūnijam visā Latvijā norisināsies dažādi svētku pasākumi — tirgi, koncerti, teātra izrādes un tradicionālās saulgriežu svinības, kas ļaus pilnībā piedzīvot vasaras saulgriežu burvību. Būs iespēja iepazīt vietējo amatnieku un mājražotāju piedāvājumu, kā arī baudīt muzikālus priekšnesumus un kopā ar draugiem, radiem un ģimeni svinēt svētkus.

Lai atvieglotu nedēļas nogales plānošanu un palīdzētu izvēlēties, kurp doties, esam vienuviet apkopojuši pasākumus, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē.

Līgo svētku tirdziņš Vērmanes dārzā – 20. un 21. jūnijā

20. un 21. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 19.00 Rīgas centrā, Vērmanes dārzā norisināsies Līgo svētku gadatirgus, kurā piedalīsies vairāk nekā 50 amatnieku un mājražotāju no visas Latvijas. Tirdziņā varēs iegādāties dažādus Līgo dekorus, ziedu pušķus, apģērbu, kas apdrukāts ar latvju rakstiem, rotas, keramiku un dabīgo kosmētiku. Tāpat būs iespējams iegādāties mājas kūpinājumus, sierus, marinējumus, medu, pašceptu rudzu maizi un vīnu no mazajām Latvijas vīndarītavām, kā arī daudz un dažādas citas noderīgas lietas. Mazos apmeklētājus priecēs lielo burbuļu parāde, kā arī sejiņu apgleznošana.

Lielākā saulgriežu tradīcija – Skroderdienas Silmačos

2025. gada Jāņi Latvijā nāk ar pavisam jaunu “Skroderdienas Silmačos” iestudējumu, kurš pētīs kā šī luga ir kļuvusi par fenomenu, kuras tekstus no galvas zina katrs sevi cienošs latvietis. Ar patiesu cieņu un mīlestību pret tradīcijām, tiks pētīts un meklēts īpašais kods, kurš acu mirklī atsauc atmiņā zāļu vainagu smaržu, Jāņu siera garšu un ļaužu čalas, kas klusi pāraug kopīgā dziesmā – “Skroderu dienas Silmačos sākas, Dūdars un Zāra, un mašīnas klāt…”

Izrāde būs skatāma 19. jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē, 20. jūnijā Ikšķiles brīvdabas estrādē, 21. jūnijā Liepājā, koncertdārzā Pūt Vējiņi, un 23. jūnijā Auces brīvdabas estrādē. Plašāka informācija par pasākumu skatāma šeit.

Jautrā aktieru vasaras balle – 20. jūnijā

Turpinot pirms pāris gadiem aizsākto tradīciju, arī šovasar vairākās Latvijas pilsētās izskanēs klausītāju iecienītā “Jautrā aktieru vasaras balle”. Koncertos piedalīsies Latvijas Nacionālā teātra aktieri Mārcis Maņjakovs, Juris Hiršs un Egils Melbārdis, Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova, Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks, kā arī neatkarīgie aktieri Gundars Silakaktiņs, Lauris Dzelzītis, Edgars Pujāts un Andris Bērziņš, turklāt katrā koncertā mākslinieku sastāvs atšķirsies. Par muzikālo noformējumu rūpēsies grupa „ArMaestro” Anatolija Livčas vadībā, kā arī kamerkoris “Vidus” (diriģente – Baiba Milzarāja), aicinot skatītājus sadziedāties un palīdzēs atcerēties dziesmu vārdus. Koncertos piedalīsies arī šarmantais saksofonists Raivo Stašans. 20. jūnijā “Jautrā aktieru vasaras balle” norisināsies Jelgavā, brīvības koncertzālē “Mītava”. Pasākuma mākslinieku sastāvā būs Lauris Dzelzītis – vakara vadītājs; Mārcis Maņjakovs, Artis Robežnieks, Karīna Tatarinova, Gundars Silakaktiņš un Andris Bērziņš.

Reklāma Reklāma

Līgo svētku ieskaņa Ogrē – 20. jūnijā

Piektdien Ogrē norisināsies Līgo svētku ieskaņas pasākums ar tirgus čalu, dziesmām un dančiem. No plst. 16.00 līdz 20.00 Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju zonā darbosies Līgo svētku gadatirgus, kurā varēs satikt vietējos tirgotājus un iegādāties svētku labumus.

Pilsētas skvēra skatuvē trīs reizes dienā, plkst. 16.00, 17.00 un 18.00, uzstāsies deju kapela “Hāgenskalna muzikanti”. Savukārt pie skulptūras “Baltā cielava” plkst. 17.30 un 18.30 notiks danči kopā ar Ogres novada Kultūras centra Danču klubu.

No saldenās pudeles – īsti latviska Rūdolfa Blaumaņa joku luga divos cēlienos

„Pannas Teātris” skatītājiem piedāvā īsti latvisku Rūdolfa Blaumaņa komēdiju “No saldenās pudeles”. Tuvojas Jāņu nakts. Skaņas un smaržas tracina puišu un meitu asinis. Rodas vēlēšanās ļaut jūtām vaļu, lai tās nesaskābst kā vecs vīns un, iemalkojot no saldenās pudeles, saplūst ar reibumu, kas virmo dabā. Tādos jūtu juku laikos, kad kūsā piens un asinis, Ezerlauku mājās nākas meklēt meitai vīru un saimniecībai galvu. Jaunās joku lugas izrādīšanai “Pannas Teātris” sapulcējis brangu aktieru sastāvu – Elīna Vāne, Zane Daudziņa, Madara Melne-Tomsone, Artūrs Dīcis, Jānis Skanis, Zane Aļļēna, Arta Jančevska, Māris Bezmers un Jānis Āmanis.

Izrāde būs skatāma 19. jūnijā Salaspils mūzikas un mākslas dārzā, 21. jūnijā Limbažu Kultūras Namā, un 22. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Plašāka informācija par izrādes norisi pieejama šeit.

Saulgriežu svinības Saulkrastu novadā – 20. un 21. jūnijā

Saulkrastu novads ielūdz uz divu dienu Saulgriežu svinībām, kas apvienos senās tradīcijas, dabu, dziesmas un kopā būšanas prieku. Šogad vasaras saulgrieži tiks svinēti 20. jūnijā pie Baltās kāpas un 21. jūnijā pie Sējas Dižozola, katrā pasākumā izceļot īpašo svētku noskaņu un rituālus. 20. jūnijā plkst. 20.00 Baltajā kāpā notiks Saulgriežu svinības, kurās apmeklētāji aicināti kopā dziedāt, dejot un vērot saulrietu kopā ar Saulkrastu mākslinieciskajiem kolektīviem. Savukārt, 21. jūnijā plkst. 20.00 apmeklētāji tiek aicināti uz saulgriežu svinībām pie varenā Sējas dižozola, kur vienojoties kopīgās dziesmās un dančos, tiks vīti vainagi, un saulgriežu godā iedegts ugunskurs, nesot gaismu un spēku vasaras pilnbriedam.

Ielīgošana Garkalnes pagastā – “Dziesmu duelis”

Garkalnes pagasta iedzīvotāji un viesi tiek aicināti 20. jūnijā uz Līgo ieskaņas pasākumu Upesciemā, laukumā pie Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas, kur visa vakara garumā valdīs īsta saulgriežu noskaņa.

Pasākums sāksies ar vainagu pīšanu un sadziedāšanos pie ugunskuriem kopā ar Upesciema rokdarbniecēm un dāmu klubiņu “Pīlādzītis”. Vakara gaitā apmeklētājus priecēs muzikāli izklaidējoša programma “Dziesmu duelis”, kurā piedalīsies vairāki sabiedrībā atpazīstami cilvēki, piemēram, Baiba Sipeniece-Gavare, Uldis Marhilēvičs, Normunds Jakušonoks, Olga Rajecka un Ufo. Vakars noslēgsies ar zaļumballi, kur par dejām un jautrību gādās grupa “Karakums”.

Saulgriežu nakts pārgājiens “Plašā Sēlija” – 21. jūnijs

21. jūnijā biedrība “Sēlijas laivas” aicina doties īpašā nakts pārgājienā, kas šogad sāksies Lietuvā – Jodupes pilsētiņā. Pēc šakošu (Lietuvas tradicionālās kulinārijas) darbnīcas apmeklējuma ceļš vedīs cauri mežiem un laukiem uz Latviju. Pa ceļam – pelde, jāņtārpiņu meklēšana un jāņuzāļu lasīšana. Pārgājiena noslēgumā gaidāma saullēkta sagaidīšana ar mūziku Sāra kalnā, Gārsenes pagastā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Deju lieluzvedums “Citādas Skroderdienas” – 21. jūnijā

21. jūnijā plkst. 18.00 Dupurkalna estrādē norisināsies vēl nebijis vasaras saulgriežu notikums Talsu novada Valdemārpils apvienības pārvaldes teritorijā norisināsies deju lieluzvedums “Citādas Skroderdienas”. Šis iestudējums ir īpaša interpretācija R. Blaumaņa lugai “Skroderdienas Silmačos”, kurā apvienotas latviešu tradīcijas –deja, mūzika un teātris — laikmetīgā un mākslinieciskā veidolā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Ielīgošana Garkalnes pagastā – 21. jūnijā

21. jūnijā Garkalnes pļavā notiks vasaras saulgriežu ieskaņas svinības, kur Garkalnes pagasta iedzīvotāji un viesi tiek aicināti kopā baudīt Līgo noskaņu, ugunskurus un dzīvo mūziku.

Vakara gaitā notiks vainagu pīšana, sadziedāšanās ar kori “Garkalne”, vokālo ansambli “Strauts” un deju kolektīvu “Rotā”. Pasākuma kulminācija – zaļumballe kopā ar Ati Ieviņu un grupu “The Rock Brothers”.

Rītausmas koncertrituāls – 21. jūnijā

Grupa “Tautumeitas” arī šogad aicina uz “Rītausmas koncertrituālu”, kas jau otro gadu pēc kārtas apvienos dzīvo mūziku un vasaras saulgriežu elementus, balstoties latviešu tautas tradīcijās un kultūras mantojumā. “Rītausmas koncertrituāls” risināsies naktī no 20. uz 21. jūniju, Aizkrauklē, Daugavas krastā pie “Kalna ziediem”, koncerts sāksies plkst. 2.00 naktī, vēl pirms saullēkta. Plašāka informācija pieejama šeit.

Ogresgala pagasta svētki “Divi ciemi – viens pagasts” – 22. jūnijs

22. jūnijā Ogresgala pagastā notiks svētki “Divi ciemi – viens pagasts”! Ciemupes sporta laukumā Uzvaras ielā bērnus priecēs piepūšamās atrakcijas un drifta kartingi. Savukārt, Ciemupes Tautas nama Liepu gatvē no plkst. 15.00 darbosies svētku gadatirgus, radošās darbnīcas un lielās koka spēles. Svētkos priecēs vietējie amatierkolektīvi un grupa “JUUK”, bet vakaru noslēgs svētku zaļumballe ar grupu “Melody Makers”.

Režisora Imanta Strada iestudējums Skroderdienas Silmačos

“Skroderdienas Silmačos” 120. jubilejas iestudējumu šogad jūnijā būs iespēja baudīt nozīmīgās Latvijas brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Apzinoties, ka latvieši vienmēr pelnījuši īsteni latvisku ielīgošanu režisora Imanta Strada radītajā iestudējumā pēc viņa aicinājuma kopā pulcējas aktieri no gandrīz visiem Latvijas lielākajiem teātriem. Izrāde būs skatāma 19. jūnijā Madonā, 20. jūnijā Tukumā, 21. jūnijā Kuldīgā, 22. jūnijā Jēkabpilī un 23. jūnijā Rojā. Plašāka informācija pieejama šeit.