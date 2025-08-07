“Viņš tā kā marsietis staigāja…” Aculiecinieks pārliecināts par Smiltenes novadā notikušās autobusa avārijas cēloni 0
Pēc autobusa avārijas Launkalnes pagastā, kurā cieta Rīgas Basketbola skolas audzēknes, kuras bija ceļā uz Smilteni, parādījusies jauna liecība, kas atklāj iespējamo avārijas cēloni.
Kā ziņo TV3 raidījums “Degpunktā”, viens no pirmajiem notikuma vietā bijis kokvedēja šoferis Druvis, kurš kļuva par aculiecinieku un nekavējoties ziņoja par notikušo operatīvajiem dienestiem.
Druvis bija pie smagās automašīnas stūres, kad pamanīja pretim braucošu autobusu, kas pēkšņi iebrauca pretējā joslā. Viņš par mata tiesu paguvis izvairīties no sadursmes, nobraucis ceļa malā un uzreiz zvanījis 112.
Viņš atminas, ka autobuss rūca, riteņi griezās, dūmi cēlās, bet vadītājs tajā brīdī vācis savas mantas. “Teicu viņam – noslāpē autobusu, lai neaizdegas,” stāsta Druvis.
Aculiecinieks arī vērojis, ka vairākiem bērniem bijušas asiņainas rokas un ceļgali, divas meitenes bijušas iespiestas autobusa aizmugurē un nav spējušas izkļūt pašas.
Likumsargi, ierodoties notikuma vietā, vērsušies pie Druvja, jo domājuši, ka viņš ir šoferis, taču īstais autobusa šoferis bijis kaut kur pazudis.
LA.LV aizvakar vēstīja par autobusu, kas nesaprotamu iemeslu dēļ avarēja. Tajā atradās jaunās basketbolistes, kas bija ceļā uz treniņnometni Smiltenē. Par laimi, no traģiskām sekām izdevies izvairīties, taču autobusa vadītājs nav spējis atcerēties negadījuma brīdi un apstākļus, atklājusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.
Patlaban negadījuma apstākļu noskaidrošana notiek administratīvā procesā, un lietā ir nozīmētas tehniskās ekspertīzes. No autobusa vadītāja, kurš pats negadījumā nav cietis, ir pieņemta liecība, taču viņš nespēja atcerēties negadījuma brīdi un apstākļus, skaidroja policijā.
Policijā arī apliecināja, ka saskaņā ar likumsargu rīcībā esošo informāciju neviena no piecām cietušajām meitenēm nav guvusi smagas traumas.
Jau ziņots, ka pirmdienas rītā Launkalnes pagastā, apgāžoties autobusam, cieta piecas Rīgas Basketbola skolas audzēknes. Autobusā atradās 45 pasažieri, tostarp 43 bērni. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ autobusa vadītājs iebrauca pretējā braukšanas joslā, nobrauca no ceļa braucamās daļas un transportlīdzeklis apgāzās.
Autobuss bija ceļā no Rīgas uz Smilteni – uz basketbola nometni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju autobusa vadītājs negadījuma brīdī nebija alkoholisko dzērienu ietekmē. Kā liecināja treneres, kuras atradās autobusā, viņš pēc negadījuma bija noslēgts un, viņuprāt, uzvedās savādi.
Kāda mamma, kuras meita atradās autobusā, sociālajā tīklā “Threads” paudusi dusmas un neizpratni par Rīgas Domes kultūras un sporta departamenta rīcību. Neviens nav sazinājies ar vecākiem, kuru bērni cieta avārijā.
“Esmu ļoti nikna. Kāpēc Rīgas Domes kultūras un sporta departaments nesniedz mums vecākiem nekādu informāciju par vakardienas nelaimes gadījumu ar mūsu bērniem? Kā tas ir iespējams, ka neviens no šī ‘sūda’ departamenta nav pat sazinājies ar autobusa nelaimē iesaistīto bērnu vecākiem, lai sniegtu info par notiekošo? Jūs tur visi tajā departamentā pastulbi esat? Kam vispār šāds departaments ir vajadzīgs? Man ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu..kā tas var būt, ka šādās lietās vienkārši ietur klusumu,” rakstīja jaunās basketbolistes mamma.