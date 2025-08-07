#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no “Thread”

“Viņš tā kā marsietis staigāja…” Aculiecinieks pārliecināts par Smiltenes novadā notikušās autobusa avārijas cēloni 0

LA.LV
21:15, 6. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Pēc autobusa avārijas Launkalnes pagastā, kurā cieta Rīgas Basketbola skolas audzēknes, kuras bija ceļā uz Smilteni, parādījusies jauna liecība, kas atklāj iespējamo avārijas cēloni.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Kokteilis
Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver
Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo TV3 raidījums “Degpunktā”, viens no pirmajiem notikuma vietā bijis kokvedēja šoferis Druvis, kurš kļuva par aculiecinieku un nekavējoties ziņoja par notikušo operatīvajiem dienestiem.

Druvis bija pie smagās automašīnas stūres, kad pamanīja pretim braucošu autobusu, kas pēkšņi iebrauca pretējā joslā. Viņš par mata tiesu paguvis izvairīties no sadursmes, nobraucis ceļa malā un uzreiz zvanījis 112.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Tramps paziņo par plānu tikties ar Putinu aci pret aci: tas varētu notikt ātrāk, nekā gaidīts
“Apnika! Še, ēdiet!” Dānijas zoodārza šokējošais aicinājums izsauc sašutumu pat Latvijas sabiedrībā

Viņš atminas, ka autobuss rūca, riteņi griezās, dūmi cēlās, bet vadītājs tajā brīdī vācis savas mantas. “Teicu viņam – noslāpē autobusu, lai neaizdegas,” stāsta Druvis.

Aculiecinieks arī vērojis, ka vairākiem bērniem bijušas asiņainas rokas un ceļgali, divas meitenes bijušas iespiestas autobusa aizmugurē un nav spējušas izkļūt pašas.

Likumsargi, ierodoties notikuma vietā, vērsušies pie Druvja, jo domājuši, ka viņš ir šoferis, taču īstais autobusa šoferis bijis kaut kur pazudis.

“Viņš tā kā marsietis staigāja pa sliedēm, pa kurām pats bija nobraucis,” notikušo komentēja Druvis, piebilstot, ka avārijas iemesls viņam šķiet skaidrs – šoferis vienkārši aizmidzis.

LA.LV aizvakar vēstīja par autobusu, kas nesaprotamu iemeslu dēļ avarēja. Tajā atradās jaunās basketbolistes, kas bija ceļā uz treniņnometni Smiltenē. Par laimi, no traģiskām sekām izdevies izvairīties, taču autobusa vadītājs nav spējis atcerēties negadījuma brīdi un apstākļus, atklājusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.

Patlaban negadījuma apstākļu noskaidrošana notiek administratīvā procesā, un lietā ir nozīmētas tehniskās ekspertīzes. No autobusa vadītāja, kurš pats negadījumā nav cietis, ir pieņemta liecība, taču viņš nespēja atcerēties negadījuma brīdi un apstākļus, skaidroja policijā.

Policijā arī apliecināja, ka saskaņā ar likumsargu rīcībā esošo informāciju neviena no piecām cietušajām meitenēm nav guvusi smagas traumas.

Jau ziņots, ka pirmdienas rītā Launkalnes pagastā, apgāžoties autobusam, cieta piecas Rīgas Basketbola skolas audzēknes. Autobusā atradās 45 pasažieri, tostarp 43 bērni. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ autobusa vadītājs iebrauca pretējā braukšanas joslā, nobrauca no ceļa braucamās daļas un transportlīdzeklis apgāzās.

Reklāma
Reklāma

Autobuss bija ceļā no Rīgas uz Smilteni – uz basketbola nometni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju autobusa vadītājs negadījuma brīdī nebija alkoholisko dzērienu ietekmē. Kā liecināja treneres, kuras atradās autobusā, viņš pēc negadījuma bija noslēgts un, viņuprāt, uzvedās savādi.

Kāda mamma, kuras meita atradās autobusā, sociālajā tīklā “Threads” paudusi dusmas un neizpratni par Rīgas Domes kultūras un sporta departamenta rīcību. Neviens nav sazinājies ar vecākiem, kuru bērni cieta avārijā.

“Esmu ļoti nikna. Kāpēc Rīgas Domes kultūras un sporta departaments nesniedz mums vecākiem nekādu informāciju par vakardienas nelaimes gadījumu ar mūsu bērniem? Kā tas ir iespējams, ka neviens no šī ‘sūda’ departamenta nav pat sazinājies ar autobusa nelaimē iesaistīto bērnu vecākiem, lai sniegtu info par notiekošo? Jūs tur visi tajā departamentā pastulbi esat? Kam vispār šāds departaments ir vajadzīgs? Man ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu..kā tas var būt, ka šādās lietās vienkārši ietur klusumu,” rakstīja jaunās basketbolistes mamma.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Morālā invaliditāte augstākajā līmenī!” Sievietes stāsts par piedzīvoto autobusā uz Rīgu satriec sabiedrību
Autobusa šoferis sniedzis liecību par avāriju, kurā cieta basketbolistes – viņa teiktais liek uzdot vēl vairāk jautājumu
“Es biju piesprādzējusies, bet citas meitenes krita uz priekšu.” Ceļā uz basketbola treniņnometni, avarējis autobuss, kurā atradās vairāk nekā 40 bērni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.