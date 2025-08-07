Tramps paziņo par plānu tikties ar Putinu aci pret aci: tas varētu notikt ātrāk, nekā gaidīts 0
ASV prezidents Donalds Tramps plāno nākamnedēļ personīgi tikties ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu, ziņo UNIAN, atsaucoties uz ziņu portālu The New York Times.
Pēc iespējamās tikšanās ar Krievijas diktatoru Tramps vēlētos sarīkot arī trīspusējas sarunas ar Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Avotu sniegtā informācija liecina, ka Tramps par šiem plāniem informējis Eiropas līderus telefonsarunā, kas notika šodien, 6.augustā. Sarunās piedalīsies tikai šīs trīs personas – Tramps, Putins un Zelenskis –, bez Eiropas valstu pārstāvju līdzdalības.
“Eiropas līderi, kuri līdz šim mēģinājuši ieņemt koordinējošu lomu sarunās par vardarbības izbeigšanu starp Krieviju un Ukrainu, šķiet, pieņēmuši Trampa vārdus,” norādīja viens no avotiem, kurš bija informēts par sarunas gaitu.
Nav skaidrs, vai Putins un Zelenskis ir piekrituši Trampa aprakstītajam plānam, taču zināms, ka Zelenskis bija klātesošs telefonsarunā starp Trampu un Eiropas līderiem.
Tramps šī gada sākumā personīgi tikās ar Zelenski pāvesta Franciska bērēs Romā. Tikšanās notika Svētā Pētera katedrālē, un, lai gan Francijas prezidents Emanuels Makrons mēģināja pievienoties, Tramps viņam atteica, jo viņš parasti dod priekšroku divpusējām sarunām.