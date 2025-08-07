#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Apnika! Še, ēdiet!” Dānijas zoodārza šokējošais aicinājums izsauc sašutumu pat Latvijas sabiedrībā 0

LA.LV
22:22, 6. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Olborgas zoodārzs, kas atrodas Dānijā, izsaucis sabiedrības sašutumu, sociālajos tīklos aicinot cilvēkus ziedot nevajadzīgus dzīvniekus, lai viņi varētu tos izmantotu kā barību plēsējiem, vēsta Euronews. Šī ziņa nonākusi ar Latvijas sociālo tīklu lietotāju uzmanības centrā.

Zoodārzs savā “Facebook” lapā publicējis ierakstu, kurā aicinājis cilvēkus, kuriem ir dzīvnieki, kuru dažādu iemeslu dēļ nepieciešams atdot, droši ziedot tos zoodārzam. Vienlaikus tika lūgts vienā reizē nenest vairāk par četriem mazajiem dzīvniekiem.

Ierakstā norādīts, ka zoodārzs vāc ziedojumus, piemēram, jūrascūciņas, trušus, vistas un arī zirgus. Dzīvnieki pēc tam tikšot  iemidzināti apmācīta personāla uzraudzībā un izmantoti plēsēju, piemēram, Eirāzijas lūša, barošanai.

Zoodārza pārstāvji uzsvēruši, ka šāds barības veids ir būtisks plēsēju uzturā, jo atbilst to dabiskajiem medību instinktiem. “Tādā veidā nekas netiek izniekots – mēs nodrošinām dabisku uzvedību, sabalansētu uzturu un mūsu plēsēju labklājību,” teikts paziņojumā.

Zoodārzs arī norādīja, ka joprojām pieņem zirgus, taču vajadzības mainoties atkarībā no sezonas, un dažkārt iespējama gaidīšanas rinda. Ziedotajiem zirgiem esot jābūt ar derīgu pasi, un, balstoties uz dzīvnieka svaru, iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus.

Viena no zooloģēm paskaidroja, ka zirgi parasti tiekot ziedoti no privātpersonām — tie esot vai nu savainoti, veci vai vienkārši lieki, un cilvēki nezina, kur tos likt, tāpēc atdod viņiem.

Tomēr šis aicinājums izraisījis strauju pretreakciju sociālajos tīklos. Daudzi nosodījuši domu, ka veselīgi mājdzīvnieki var tikt nogalināti, lai kļūtu par barību. Tikmēr citi aizstāvēja zoodārzu.

Galvenā zooloģe  uzsvēra, ka šī prakse nav nekas jauns.“Mēs to esam darījuši vienmēr un uzskatām to par ļoti dabisku pieeju,” viņa sacīja, piebilstot, ka suņus un kaķus cilvēki gandrīz nekad neziedo.

Kā minēts iepriekš, šī ziņa nonākusi arī Latvijas publiskajā telpā, un cilvēkiem par to ir viedoklis.

Kāda “Threads” lietotāja raksta: “Tas atgādina laiku, kad strādāju Depo Zoo nodaļā un man reāli nāca cilvēki, kas gribēja pirkt mājas peles, kanārijputniņus vai zebras amadīnīšus, lai uzdāvinātu kaķim kā medījuma rotaļlietu. Mana sejas izteiksme laikam izteica visu, jo uzreiz atvainojoties teica, ka tas esot bijis tikai joks. Man smiekli nenāca.”

“Nē, nu katram savi morāles principi. Man tomēr liekas dīvaini, ka uzturi mājdzīvnieku kā savu ģimenes locekli, rūpējies par viņu un tad – hops, apnika, še, ēdiet,” cits spriež.

Vēl kāds piebilst: “Īstā problēma ir tā, ka eksotiski dzīvnieki vispār tiek ielikti šādā mākslīgā vidē. Zoo kā tādiem nebūtu jāeksistē.”

LA.LV Aptauja

Ko tu domā par šādu aicinājumu?

  • Šausmas!
  • Pilnīgi normāli
  • Nedomāju
  • Vienaldzīga attieksme
  • Tagad sākšu domāt

