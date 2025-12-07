Buratino tiks aprīts: Strelkovs no cietuma prognozē, ar ko beigsies “romāns” starp Vašingtonu un Kremli 49
Krievijas kara noziedznieks un Z-ideoloģijas atbalstītājs Igors Strelkovs (pazīstams arī kā Girkins), atrodoties Krievijas cietumā, nācis klajā ar jaunu vēstījumu, kurā viņš Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam paredz bēdīgas sekas, ja tiks turpināti mēģinājumi vienoties ar Vašingtonu.
Ziņu portāls Dialog.ua atsaucas uz Strelkova vēstuli, kas tika publicēta viņa “Telegram” kanālā 6. decembrī.
“Nav ne mazāko šaubu, ka Buratino un pārējās lelles no šī cirka [..] beigās tiks apmānītas un aprītas,” viņš raksta. Ar “Buratino” šajā kontekstā Strelkovs domā pašu Kremļa vadītāju – Vladimiru Putinu.
Pēc viņa teiktā, Putins esot “akli meties Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa apskāvienos”, un tas Krievijai neko labu nesolot.
Viens no galvenajiem brīdinājumiem Strelkova vēstulē – Maskavas vēlme vienoties ar Vašingtonu neizbēgami sabojās attiecības ar Pekinu. Tā rezultātā Krievija palikšot tukšām rokām – neiegūs ne Ukrainu, ne saglabās “vecākā brāļa” statusu attiecībās ar Ķīnu.
“Es neticu, ka šai pretīgajai pagrīdes vienošanās spēlei būs kāds cits iznākums kā tikai kārtējā mūsu ‘nacionālā līdera’ dziļā vilšanās, papildināta ar problēmām attiecībās ar ķīniešu biedriem,” raksta Strelkovs.
Pēc viņa teiktā, kamēr rit “romāns” starp Maskavu un Vašingtonu, Ķīna rūpīgi vēro šo “intimitāti” un pieliek pūles, lai nepieļautu Maskavas novēršanos no sadarbības ar Pekinu. Praktiskā līmenī tas varot izpausties kā ekonomiskās izolācijas pastiprināšanās un vēl ātrāks ekonomiskais sabrukums Krievijā, kuru jau tā noslogo karš.
“Par kārtējo fiasko, ko sagādās valsts galva, nāksies samaksāt vienkāršajiem Krievijas iedzīvotājiem,” viņš brīdina.
Strelkovs prognozē, ka arī pašam Kremlim šī “romāna” fināls būs traģisks – viņš paredz jaunu dumpi, līdzīgu “Vagner” grupējuma gājienam uz Maskavu, tikai ar citām personām priekšplānā. “Man rodas zināms deja vu sajūta ar 2023. gada pavasari. vasaras sākumu, ko iezīmēja “pavāriņu” izbrauciens uz Maskavu. Vairs nav ne to “pavāriņu”, ne “pavāra”, bet objektīvs plaisājums varas struktūrās ir acīmredzams un neizbēgams,” secina Strelkovs.