“Tā neiztur nekādu profesionālo kritiku!” Rafaels Ciekurs skarbi vērtē situāciju slimnīcu uzņemšanas nodaļās 0
TV24 raidījumā “Dr. Apinis” Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) centra “Krasts” vadītājs un RSU docētājs Rafaels Ciekurs pievērsās problēmai, ar kuru regulāri saskaras gan mediķi, gan pacienti – ilgstošai gaidīšanai pie slimnīcu uzņemšanas nodaļām, īpaši Rīgā.
Ciekurs norādīja, ka situācijas, kad neatliekamās palīdzības brigādes ar pacientiem ilgstoši gaida pie uzņemšanas nodaļām, nevar kļūt par normālu ikdienas praksi. Viņaprāt, šāda kārtība nav pieņemama ne mediķiem, ne pacientiem, kuri nereti vairākas stundas pavada ātrās palīdzības automašīnās, gaidot iespēju tikt nodoti slimnīcas aprūpē.
Viņš uzsvēra, ka šādās situācijās cieš arī pacientu cieņa un komforts. Dažkārt cilvēkiem tiek būtiski ierobežotas pat elementāras vajadzības, jo ilgstošā gaidīšana notiek apstākļos, kas nav paredzēti vairāku stundu uzturēšanās laikam.
Pēc Ciekura teiktā, šāda problēma nav vienreizējs gadījums, bet gan atkārtojas regulāri. Viņš norādīja, ka par pārpildītām uzņemšanas nodaļām un grūtībām nodot pacientus slimnīcām tiek runāts jau ilgāku laiku, tādēļ problēma uzskatāma par sistēmisku.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka atbildība neattiecas tikai uz vienu ārstniecības iestādi. Lai gan diskusijā tika pieminēta Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Ciekurs norādīja, ka jautājums ir plašāks un saistīts ar visas veselības aprūpes sistēmas kapacitāti.
Viņš skaidroja, ka NMPD brigādes pacientus neved uz slimnīcām pēc pašu izvēles. Pacientu nogādāšana notiek saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta izstrādāto hospitalizācijas plānu, kurā tiek ņemta vērā diagnoze un tuvākā ārstniecības iestāde, kas konkrēto palīdzību spēj nodrošināt.
Ciekurs uzsvēra, ka slimnīcām ir iespēja operatīvi informēt par situācijām, kad noteiktus pakalpojumus uz laiku nav iespējams nodrošināt. Šādos gadījumos neatliekamās palīdzības dienests var pārskatīt pacientu plūsmu un meklēt citus risinājumus.
Tomēr viņš atzina, ka viena no galvenajām problēmām ir nepietiekama slimnīcu kapacitāte galvaspilsētā. Pēc viņa domām, ne visiem pacientiem, kuriem nepieciešama neatliekamā palīdzība, vienlaikus ir vajadzīga arī augstākā līmeņa universitātes slimnīcas speciālistu aprūpe.
Tāpēc, viņaprāt, ilgtermiņā nepieciešami risinājumi visas veselības aprūpes sistēmas līmenī, lai pacienti nepieciešamo palīdzību saņemtu ātrāk, bet neatliekamās palīdzības brigādes varētu efektīvāk turpināt darbu un palīdzēt citiem izsaukumu gaidītājiem.