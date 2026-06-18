“Legāla laupīšana gaišā dienas laikā!” Vizīte Stradiņa slimnīcā Mārim atstājusi rūgtuma pēcgaršu

Vizīte slimnīcā reti ir iepriekš rūpīgi izplānots notikums, īpaši situācijās, kad veselības problēmas parādās pēkšņi un palīdzība ir nepieciešama nekavējoties. Tieši šajos brīžos cilvēki parasti domā par savu pašsajūtu un iespējami ātru medicīniskās palīdzības saņemšanu.
Ar savu stāstu LA.LV redakcijā vērsies lasītājs Māris, kurš pēc vizītes Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) piedzīvojis nepatīkamu pārsteigumu. Neapmierinātību viņam radījusi nevis saņemtā medicīniskā palīdzība, bet gan maksa par automašīnas novietošanu slimnīcas teritorijā.
Māris mums raksta: “Vēršos pie Jums ar lielu sarūgtinājumu un cerību, ka ar Jūsu medija starpniecību izdosies brīdināt citus Latvijas iedzīvotājus un pacientus par situāciju, kas robežojas ar “legālu laupīšanu” gaišā dienas laikā.
Šodien saskāros ar pēkšņām un nopietnām veselības problēmām, kuru dēļ biju spiests vērsties Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS). Tā kā stipro kājas sāpju dēļ fiziski gandrīz nespēju paiet, man nebija citas izvēles, kā vien slimnīcas teritorijā iebraukt ar savu personīgo automašīnu.
Slimnīcas teritorijā iebraucu plkst. 7:58, bet prom devos plkst. 14:25 (kopā nepilnas 6,5 stundas). Kad devos pie apmaksas automāta, piedzīvoju pamatīgu šoku – par šo laika posmu man tika pieprasīta samaksa 77,00 EUR apmērā.
Saprotu, ka stāvvietu apsaimnieko privātfirma un teritorija ir jātīra un jāuztur, taču šāds cenrādis slimnīcā, kur pacienti bieži pavada stundas, gaidot rindās vai izmeklējumos, ir absurds. Pacientiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības, šī ir bezizejas situācija.”
Ne visas stāvvietas slimnīcas teritorijā maksā vienādi
Par autostāvvietu izmantošanas kārtību PSKUS esam rakstījuši jau iepriekš, tomēr, ņemot vērā lasītāja pieredzi un sabiedrībā regulāri aktualizētos jautājumus par stāvvietu izmaksām, atgādinām slimnīcas skaidrojumu.
Kā norāda Stradiņa slimnīca, slimnīca atrodas vēsturiskā Rīgas daļā ar ļoti ierobežotu teritoriju, kuru nav iespējams paplašināt. Lai vienlaikus nodrošinātu pacientu un apmeklētāju piekļuvi slimnīcai, kā arī saglabātu netraucētu neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta, operatīvo dienestu, piegāžu un tehniskā personāla kustību, slimnīcas teritorijā ieviesta noteikta automašīnas kustības un novietošanas kārtība.
Slimnīcā ir trīs galvenie iebraukšanas veidi. Divi no tiem paredzēti pacientu un apmeklētāju ilgstošākai automašīnu novietošanai. Tās ir autostāvvietas ar iebraukšanu no Ventspils ielas un Atpūtas ielas.
Trešais iebraukšanas veids ir slimnīcas vēsturiskā teritorija, kas galvenokārt paredzēta īslaicīgai piekļuvei, lai nogādātu pacientu iespējami tuvu slimnīcas ieejai.
Savukārt gadījumos, kad transportlīdzeklis šajā teritorijā tiek atstāts ilgstoši, tiek piemērota maksa septiņu eiro apmērā par katrām 30 minūtēm.
Kā skaidro slimnīca, šāda pieeja kalpo kā regulējošs mehānisms, lai novērstu teritorijas pārslogošanu un nodrošinātu, ka slimnīcas tiešās piekļuves zonas vienmēr ir pieejamas neatliekamās palīdzības un citu operatīvo dienestu vajadzībām.
Slimnīca norāda, ka tās mērķis ir nodrošināt pacientiem iespējami ērtu, drošu un saprotamu autostāvvietu izmantošanas kārtību, vienlaikus saglabājot slimnīcas teritoriju pieejamu neatliekamajai palīdzībai un operatīvajiem dienestiem.
Vai arī tev ir kāds jautājums, novērojums vai pieredze, ar kuru vēlies dalīties? Droši raksti man uz [email protected]
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!