Brigādēm stundām jāgaida rindās: Stradiņa slimnīca skaidro, kāpēc radusies šāda situācija 0
Pacientu plūsmas izaicinājumi Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neatliekamās medicīnas centrā nav saistīti tikai ar centra darbu, bet arī ar kopējo slimnīcas noslodzi, pieejamo gultasvietu skaitu un pacientu ārstēšanas sarežģītību, aģentūrai LETA pauda PSKUS pārstāve Vineta Kļaviņa.
Kā otrdien vēstīja Latvijas Televīzija, pie PSKUS uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāžu sastrēgumi. Pirmdien kādai brigādei līdz pacienta nodošanai nācies gaidīt gandrīz divas stundas. Līdzīga situācija bija izveidojusies arī martā.
Kļaviņa skaidro, ka Neatliekamās medicīnas centrā pacientu plūsma diennakts laikā ir ļoti mainīga. Piemēram, ir periodi, kad vairāku stundu laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes neierodas, bet ir arī situācijas, kad vienlaikus ierodas vairākas brigādes ar pacientiem, kuriem nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.
Šāda situācija izveidojusies arī 8. jūnijā, kad vienas stundas laikā PSKUS Neatliekamās medicīnas centrā ar NMPD brigādēm tika nogādāti 12 pacienti. Brigādes ieradās ar dažu minūšu intervālu, atsevišķos gadījumos starp pacientu nogādāšanu slimnīcā bija vien divas līdz piecas minūtes.
Slimnīca neuzskata, ka šādas situācijas būtu norma, taču atsevišķos periodos tās atkārtojas, īpaši augstas noslodzes un sarežģītu pacientu pieplūduma apstākļos.
Šī gada pirmajos piecos mēnešos PSKUS Neatliekamās medicīnas centrā palīdzību saņēmuši 25 686 pacienti jeb vidēji 170 pacienti diennaktī, norāda Kļaviņa, vienlaikus uzsverot, ka slimnīcas darbu raksturo ne tikai pacientu skaits, bet arī viņu veselības stāvokļa sarežģītība. PSKUS nonāk pacienti ar vairākām smagām saslimšanām vienlaikus, kuriem nepieciešama plaša diagnostika, dažādu specialitāšu ārstu iesaiste un nereti arī ārstēšana intensīvās terapijas apstākļos.
Pacientu nogādāšanu ārstniecības iestādēs organizē NMPD atbilstoši hospitalizācijas plānam, pacienta veselības stāvoklim un nepieciešamajam ārstēšanas profilam. Kļaviņa norāda, ka PSKUS kā universitātes slimnīca nodrošina virkni augsti specializētu pakalpojumu, kas citās ārstniecības iestādēs nav pieejami, tādēļ daudzos gadījumos pacientu nogādāšana tieši Stradiņa slimnīcā ir medicīniski pamatota.
PSKUS regulāri sadarbojoties ar Veselības ministriju un NMPD, lai pilnveidotu pacientu plūsmas organizāciju visas veselības aprūpes sistēmas līmenī.
Arī patlaban tiek īstenoti vairāki pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu pacientu virzību no Neatliekamās medicīnas centra uz ārstniecības nodaļām.
Nepieciešamības gadījumā pacienti tiek izvietoti arī ārpus profila nodaļām, lai atbrīvotu vietas neatliekamās palīdzības pacientu uzņemšanai. Slimnīcā atzīst, ka tas nav ideāls risinājums, taču tas ļauj nodrošināt ārstēšanas nepārtrauktību augstas noslodzes situācijās.
Ilgtermiņā pacientu plūsmas organizēšanā būtiska nozīme būs infrastruktūras attīstībai, kā arī visas veselības aprūpes sistēmas sadarbībai, pauž slimnīcā.