Zivtiņš par trešo valstu studentiem: Lietuvieši paņēma izglītotus un attīstītus baltkrievu jauniešus
Man nekad nav paticis skaldīt matus, un uz jautājumiem skatos globāli, tā, iesākot tematu par nelegālajiem imigrantiem-studentiem, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās Edmunds Zivtiņš, Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja vietnieks. Uz jautājumu, kāpēc Latvija nonākusi pie šādiem migrācijas jautājumiem, viņš arī skatās globāli.
“Nelegālās migrācijas jautājumi pastiprināsies – vieta tukša nemēdz palikt. Mēs katru gadu zaudējam 16 000 cilvēku – beigās nebūs, kas maksā nodokļus, kas apmaksā drošību, arī valstij aizdevumu nedos, ja būsim maz,” migrācijas nepieciešamību šādi skaidro E. Zivtiņš.
