Zivtiņš par trešo valstu studentiem: Lietuvieši paņēma izglītotus un attīstītus baltkrievu jauniešus 0

LA.LV
22:39, 7. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Man nekad nav paticis skaldīt matus, un uz jautājumiem skatos globāli, tā, iesākot tematu par nelegālajiem imigrantiem-studentiem, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās Edmunds Zivtiņš, Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja vietnieks. Uz jautājumu, kāpēc Latvija nonākusi pie šādiem migrācijas jautājumiem, viņš arī skatās globāli.

Veselam
Bez smagām saslimšanām līdz pat 70 gadu vecumam: eksperti nosauc 4 zelta vērtus paradumus
VIDEO. “Es tev seju izdauzīšu!” Rūdolfs Brēmanis skolas salidojumā kļūst ļoti agresīvs 115
Krievija izsaka draudus mums tuvai NATO valstij: runa ir par kodolieročiem
Lasīt citas ziņas

“Nelegālās migrācijas jautājumi pastiprināsies – vieta tukša nemēdz palikt. Mēs katru gadu zaudējam 16 000 cilvēku – beigās nebūs, kas maksā nodokļus, kas apmaksā drošību, arī valstij aizdevumu nedos, ja būsim maz,” migrācijas nepieciešamību šādi skaidro E. Zivtiņš.

Pievienotajā video skatieties plašāk, kā viņš redz Latvijas attīstību nākotnē un kā izskaidro, vai ir vai nav tai nepieciešams lētāks darbaspēks un studenti no trešajām valstīm, un vai mums nāksies uzņemt bēgļus šajā pasaules ģeopolitiskajā situācijā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijā reģistrēti 7500 pārtikas piegādes kurjeru. Trešo valstu pilsoņu daļa ir iespaidīga
“Šāds auto brīvi pārvietojas pa Vecrīgu, – viņu tas netraucējot…” Soctīkli novēro “interesantas” lietas kurjeru darbā
TV24
Profesors: Ja nenāk un nemācās, tad šādi “studenti” ir jādeportē!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.