Aksenoks atklāj, kā CSDD rīkojas ar Indijas pilsoņu tiesību "lapiņām" – tā ir vesela procedūra
Vai mums ir pieejas un iespējas pārbaudīt, vai trešo valstu pilsoņu tiesības vispār ir īstas, šādu jautājumu uzdeva kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs. Varbūt nav glīti, bet jāatzīstas, ka paši deviņdesmitajos gados, būdami Vācijā, pa tūrē vien braukājām tikai ar viltotām tiesībām un uzskatījām vācu policiju par dumjiem, atzīst skatītājs.
Aivars Aksenoks, Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs, atbildēja, ka Latvija var vadītāja apliecību autentiskumu pārbaudīt lielākajai daļai valstu, arī Indijai.
Pievienotajā video viņš atklāj interesantas likumiskās epizodes tieši par Indijas gadījumu – kāds tas ir, skatieties A. Aksenoka skaidrojumā.