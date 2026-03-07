Aksenoks atklāj, kā CSDD rīkojas ar Indijas pilsoņu tiesību “lapiņām” – tā ir vesela procedūra 0

LA.LV
6:24, 7. marts 2026
Ziņas Latvijā

Vai mums ir pieejas un iespējas pārbaudīt, vai trešo valstu pilsoņu tiesības vispār ir īstas, šādu jautājumu uzdeva kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs. Varbūt nav glīti, bet jāatzīstas, ka paši deviņdesmitajos gados, būdami Vācijā, pa tūrē vien braukājām tikai ar viltotām tiesībām un uzskatījām vācu policiju par dumjiem, atzīst skatītājs.

Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu
Veselam
Jaunības eliksīri: 7 dzērieni, kas palīdzēs jums novecot skaisti un veselīgi
TV24
“Esiet apdomīgi ar tēriņiem par lietām, ko varētu nepirkt!” Eksperts izsaka šādu brīdinājumu degvielas cenu krīzes kontekstā
Lasīt citas ziņas

Aivars Aksenoks, Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs, atbildēja, ka Latvija var vadītāja apliecību autentiskumu pārbaudīt lielākajai daļai valstu, arī Indijai.

Pievienotajā video viņš atklāj interesantas likumiskās epizodes tieši par Indijas gadījumu – kāds tas ir, skatieties A. Aksenoka skaidrojumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šis “eksemplārs” sāka taurēt.” Velokurjers atklāj savu versiju par notikušo kautiņu pie tirdzniecības centra “Rīga Plaza”
Ceļu satiksmes strīds pāraug kautiņā: šoferis un velokurjers vicina dūres ielas vidū
Samaksāja par piegādi uz adresi, bet sūtījums ielikts pakomātā! Kāpēc kurjeri ignorē klientu izvēles?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.