“Ļoti ceram, ka zviedri nezina kaut ko tādu, ko mēs nezinām.” Vai arī Latvijas iedzīvotājiem jāiekrāj pārtika, degviela un skaidra nauda? 0

6:22, 14. marts 2026
Jānis Hermanis, LDDK finanšu un nodokļu eksperts, TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica komentāru saistībā ar ziņu, ka Zviedrija aicina savus iedzīvotājus gatavoties krīzes situācijai, krājot pārtiku, degvielu un turot mājās skaidru naudu.

Hermanis uzsvēra, ka šāda rīcība nav saistīta ar ārkārtas situāciju, bet drīzāk ir preventīvs pasākums, lai cilvēki būtu sagatavoti neparedzētām situācijām dažas dienas.

“Es domāju, ka tur nav apakšā kaut kāda trauksmes situācija. Ļoti ceram, ka zviedri nezina kaut ko tādu, ko mēs nezinām,” sacīja Hermanis.

Viņš skaidroja, ka ieteicamās rezerves – neliela naudas summa, pārtika, benzīna kanna vai elektrības ģenerators – ir domātas, lai sabiedrība iegūtu priekšstatu par to, kas var būt nepieciešams krīzes gadījumā. Hermanis uzsvēra, ka šādi preventīvi pasākumi palīdz cilvēkiem saglabāt kontroli un saprast, kā rīkoties dažādās neparedzamās situācijās.

