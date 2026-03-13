VIDEO. “Piedod par manu godīgumu un atklātību, bet…” Sindijas Bokānes draudzenes sacītais par Niku un attiecībām līgavu pārsteidz 0
Digitālā satura veidotāja un šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Sindija Bokāne, mērojot ceļu uz Rēzekni kopā ar biedreni Elīnu, izmantoja laiku, lai analizētu savu privāto dzīvi. Sarunas centrā nonāca viņas sarežģītais posms attiecībās ar mīļoto vīrieti Niku Endziņu, kurā emocionāli kāpumi mijušies ar sāpīgiem kritieniem.
Lai gan pāra savienība šķita nostiprināta ar bildinājumu, idille nebija ilga. Sekoja publiski paziņojumi par ceļu šķiršanos un saderināšanās gredzena nolikšana malā, liekot apšaubīt kopīgo nākotni. Tomēr pēc atklātām sarunām un savstarpējiem solījumiem abi nolēma mēģināt vēlreiz. Sindija atzīst, ka Niks šobrīd aktīvi strādā pie savas rīcības uzlabošanas, taču viņas draudzene pret šīm pārmaiņām izturas piesardzīgi.
Pati Sindija uzskata, ka konfliktā vienmēr ir iesaistītas abas puses: “Attiecībās ir divi viedokļi, divi cilvēki, varbūt es neesmu pie visa vainīga, bet varbūt esmu radījusi kaut kādu situāciju, un cilvēks nav zinājis, kā ar mani rīkoties. Un es nonācu pie secinājuma, ka mēs patiesībā neesam izrunājuši līdz galam, kas ir mums katram ir svarīgi. Mēs abi esam malači, ka turamies. Laiks visu rādīs, mums vienkārši ir attiecības jāizkopj. Es tiešām to gribu līdz galam izzināt. Kā nekā – gredzens ir pirkstā!”
Elīna, raugoties uz situāciju no malas, nesteidzas dalīt Sindijas optimismu un norāda, ka gredzens pirkstā vēl negarantē stabilitāti: “Piedod par manu godīgumu un atklātību, bet es nezinu… Tu man kā draudzene esi ļoti svarīga. Es kā draudzene redzu to visu no malas. Tad kad tu esi “all in” ar visām savām rozā brillēm, tad tu varbūt kaut ko neredzi. Varbūt nav vajadzīgs, lai kāds te kaut ko komentē. Nezinu.. Man liekas, ka arī viņam tavu tuvāko cilvēku priekšā šobrīd ir jāpierāda, ka viņš grib, ka var, ka tas ir patiesi – no sirds un no dvēseles.”
Lai gan Sindija neslēpj mulsumu par esošo situāciju, viņa paliek uzticīga savām jūtam. Viņa ir pārliecināta, ka abu starpā valda patiesa mīlestība, pat ja ceļā stājas nopietni pārbaudījumi, kas prasa abu pušu pacietību un darbu.
