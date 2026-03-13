Kāpēc arvien vairāk cilvēku līdz 50 gadiem saslimst ar vēzi? Eksperti nosauc galvenos iemeslus
Vēl tikai pirms dažām desmitgadēm vēzis tika uzskatīts galvenokārt par vecuma problēmu. Taču mūsdienās šo diagnozi dzird arvien vairāk cilvēku, kuri ir jaunāki par 50 gadiem.
Ja esat dzimis laikā no 1981. līdz 1995. gadam, jūs piederat tūkstošgades jeb milleniāļu paaudzei. Šī paaudze ir pirmā, kurai statistiski pierādīts lielāks vēža attīstības risks nekā iepriekšējām paaudzēm, ziņo RTE.
Saskaņā ar starptautiskiem pētījumiem no 1990. līdz 2019. gadam agrīna vēža saslimstība cilvēku vidū līdz 50 gadu vecumam visā pasaulē palielinājās par 79%, savukārt mirstība pieauga par 28%.
Lai gan ģenētikai ir sava loma, eksperti norāda, ka aptuveni 80% vēža gadījumu nav iedzimti. Tie bieži saistīti ar dzīvesveida faktoriem – to, ko mēs ēdam, kā mēs guļam, cik daudz kustamies un pat ar ikdienas stresa līmeni.