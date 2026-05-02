ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Pēc "uzvaras" pār Irānu Tramps apsver jaunu karu, vēsta "Politico"

21:40, 2. maijs 2026
Pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par kara ar Irānu noslēgumu, Baltajā namā tiek apspriesti nākamie iespējamie soļi. Kā ziņo “Politico”, viens no scenārijiem, kas tiek izvērtēts, ir spiediena pastiprināšana pret Kubu, neizslēdzot arī militārus risinājumus.

Idevums norāda, ka ASV administrācija jau šobrīd īsteno stingru politiku pret Kubas režīmu, izmantojot enerģētisko blokādi un paplašinātas sankcijas, vienlaikus saglabājot diplomātiskus kontaktus ar Havanu. Vašingtona izvērtē dažādus ietekmes instrumentus, tostarp arī stingrākas darbības.

“Persona, kas pārzina Trampa administrācijas domāšanu, sacīja, ka tā apsver “kinētiskā spēka” pielietošanu, kas nozīmē militāras iespējas, Kubā, taču uzsvars joprojām tiek likts uz diplomātiju un režīma pārliecināšanu veikt dažādas izmaiņas, jo īpaši ekonomikas jomā,” teikts publikācijā.

ASV jau ieviesušas jaunas sankcijas pret personām, kuras saistītas ar represijām Kubā un apdraudējumu ASV nacionālajai drošībai. Vienlaikus Tramps un citas augsta līmeņa amatpersonas, tostarp ASV valsts sekretārs Marko Rubio, signalizē, ka noteikts kompromiss ekonomisko reformu jomā varētu būt pieņemams.

Izdevums uzsver, ka ASV cenšas apvienot spiedienu ar dialoga iespējām. Kuba šobrīd saskaras ar nopietnām grūtībām, ko izraisa enerģijas piegādes traucējumi. Tie ietekmē transportu, veselības aprūpi, ūdensapgādi un pārtikas nodrošinājumu.

“Jūtams, ka vārsts agrāk vai vēlāk plīsīs,” norādīja Politico sarunbiedrs.

ASV administrācija no Kubas valdības pieprasa vairākas būtiskas pārmaiņas, tostarp valsts uzņēmumu privatizāciju, ārvalstu investīciju piesaisti, labāku piekļuvi internetam un saistības attiecībā uz Amerikas energoresursu iegādi. Vienlaikus tiek signalizēts, ka pilnīga režīma maiņa varētu tikt atlikta, dodot priekšroku pakāpeniskām ekonomiskām reformām.

Pēdējo mēnešu laikā spiediens uz Kubu ir būtiski pieaudzis. Trampa administrācija ieviesusi stingrākas sankcijas, īpaši enerģētikas jomā. Janvārī Tramps izsludināja ārkārtas stāvokli attiecībā uz Kubu un paziņoja, ka sala rada “neparastu un ārkārtēju draudu” ASV nacionālajai drošībai.

Vašingtona arī draudējusi ar tarifiem valstīm, kas piegādā naftu Kubai, kas izraisījis nopietnus degvielas trūkumus un pat ietekmējis starptautisko avioreisu kustību uz salu. Paralēli Tramps publiski izteicies arī par iespējamu “draudzīgu” Kubas integrāciju, norādot, ka Havanas varasiestādes ir spiestas risināt sarunas ekonomiskās krīzes dēļ.

Tikmēr ASV valsts sekretārs Marko Rubio, kā norādījis Tramps, strādā pie Kubas jautājuma “ļoti augstā līmenī”, un iepriekš arī pieļāvis iespēju par režīma maiņu.

