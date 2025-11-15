Foto: “X”/Uzalendo News

22:16, 15. novembris 2025
Premjerministre Inga Ruginiene ierosina mainīt grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma nosaukumu, jo, viņasprāt, tas nav īsts atvaļinājums. Lai izvēlētos jauno nosaukumu, valdība plāno rīkot konkursu, aicinot sabiedrību piedalīties, informē Lietuvas sabiedriskais medijs.

Opozīcija kritizē šo iniciatīvu, norādot, ka ir svarīgākas problēmas, piemēram, aizsardzības līdzekļu trūkums. Premjerministre tam nepiekrīt, uzsverot, ka sociālā nodrošināšana un ģimeņu labklājība ir tikpat svarīgas kā aizsardzība.

“Mēs pietiekami daudz uzmanības pievēršam aizsardzībai, un tā ir prioritāte, bet tikpat daudz jāpievēršas arī sociālajai nodrošināšanai. Un mēs to turpināsim darīt, lai cik ļoti tas patiktu vai nepatiktu opozīcijai,” sacīja Ruginiene.

Valdība plāno arī stiprināt ģimeņu politiku kopumā – tiek apsvērta iespēja pārskatīt bērnu pabalstus, mājokļa atbalstu un paplašināt to ģimeņu loku, kuras var saņemt kompensāciju par auklītes noalgošanu situācijās, ja bērni neapmeklē bērnudārzu.

Ja priekšlikums tiks apstiprināts Seimā, aptuveni 100 ģimenes nākamgad varētu saņemt 400 eiro mēnesī, kas prasītu papildus ap 200 tūkstošus eiro no budžeta.

Premjere uzsver, ka konkursa mērķis nav simbolisks – tas palīdzēs praktiski stiprināt ģimenes politiku, nodrošinot lielāku atbalstu vecākiem. Opozīcija savukārt uzsver, ka Lietuvā bērna audzināšanas apstākļi jau šobrīd ir starp labākajiem Eiropā, jo tiek piedāvāti ilgāki pabalsti nekā citviet.

