Foto: Ekrānuzņēmums no “YouTube” video/Kas vyksta Kaune

Kas notiek Lietuvā? Aculiecinieks iemūžinājis uz dzelzceļa sliedēm reti redzamu ainu 0

LA.LV
14:57, 12. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kas notiek? Šāds jautājums radies Kauņas iedzīvotājam, kad viņš otrdien, 11. novembrī, bija aculiecinieks reti redzamai ainai – kā pa dzelzceļa sliedēm tiek pārvietots pamatīgs daudzums militārās tehnikas.

Kā ziņo Lrytas, video publicēts portālā “Kas vyksta Kaune” (Kas notiek Kauņā).

Taču, kā izrādās, satraukumam nav pamata. Uzņēmuma “LTG” sabiedrisko attiecību vadītāja skaidro, ka otrdien Lietuvā notika NATO sabiedroto militārās tehnikas pārvietošana caur Lietuvu. Dzelzceļš ir īpaši piemērots nestandarta gabarītu, smagsvara vai citu kravu pārvadāšanai, kuras var būt grūti vai pat neiespējami pārvadāt ar citiem transportlīdzekļiem.

Militārās tehnikas pārvadājumi pa dzelzceļu tiek veikti pēc Lietuvā un citās Baltijas valstīs izvietoto NATO sabiedroto spēku pasūtījuma.

Uzņēmuma pārstāve paskaidroja, ka šādi pārvadājumi tiek uzskatīti par valsts nacionālās drošības svarīgu sastāvdaļu.

Militārā tehnika pa dzelzceļu tiek transportēta ne tikai Lietuvā, bet arī uz citām Baltijas valstīm, kur dislocētas NATO sabiedroto vienības. Šogad uzsākta ciešāka sadarbība arī ar Lietuvas Bruņotajiem spēkiem – arī jūlijā taktisko mācību laikā no Panevēžas uz Pabradi tika pārvietota militārā tehnika.

