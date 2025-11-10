VIDEO. Aļņiem arī vajag laiku sev! Kadri no Lietuvas parāda, kā viņi atpūšas purvā 0
Sociālajā tīklā “Facebook” publicēts skaists dabas video, kas sajūsminājis dabas draugus Lietuvā un ārpus tās.
Video autors raksta, ka arī aļņi, tāpat kā cilvēki, izvēlas savas iecienītās atpūtas vietas. Šajā konkrētajā purva vietā aļņi jau iepriekš tika novēroti atpūšamies, un arī vēlāk divu nedēļu garumā viņi tur regulāri atgriezušies, lai mierīgi gulētu zem egles. “Aļņu guļamistaba purva dziļumā…” raksta autors.
Video redzams, kā majestātiskais dzīvnieks apguļas uz sūnām purva vidū, elpojot mierīgi un nesteidzīgi – gluži kā baudot klusumu un drošību no cilvēku pasaules. Brīdi vēlāk tam pievienojas arī mazais alnēns.
Tikmēr komentāros cilvēki sajūsminās par mierpilno ainu:
“Cik diženi un skaisti. Patīkami viņus redzēt. Paldies.”
“Man arī šķiet brīnišķīgi! Nezinu, vai man pietiktu drosmes skatīties alnim acīs mežā, bet redzēt viņu šādi nofilmētu – ļoti interesanti. Paldies.”
“Tā tiešām ir – aļņiem ir savas iecienītās vietas. Mūsu ciemā ir ar purvu ieskauta saliņa, uz kuru ejam sēņot. Tur reizēm ieklīst mežacūkas, bet visbiežāk tur atpūšas aļņi. Mēs pat saucam to vietu: ‘Tur, kur aļņi guļ.’”