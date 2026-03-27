Tas nav joks: šajā valstī drīz šašliku cepšanu varēs apgūt universitātē, pirmie studenti jau uzņemti 0
Kamēr daļa topošo studentu izvēlas klasiskas specialitātes, piemēram, tiesības vai inženierzinātnes, daudzi Ķīnā nolēmuši pievērsties gastronomijai – tieši barbekjū gatavošanas mākslai.
Viena no augstskolām radījusi neparastu izglītības programmu, kas paredzēta tiem, kuri vēlas pārvērst savu aizraušanos ar gaļas grilēšanu profesijā, ziņo CNA.
Par pirmajiem jaunās programmas studentiem kļuva klausītāji, kas jau uzņemti specializētajā mācību iestādē. Tā izveidota sadarbībā starp izglītības iestādi un nozares asociāciju. Projekts uzsākts Juaņā, kas pakāpeniski iegūst gastronomijas centra reputāciju barbekjū kultūras dēļ.
Šis reģions jau sen ir slavens ar lielu skaitu, tas ir, vairāku tūkstošu, ēdināšanas vietu, kur gatavo gaļu uz uguns – nozare nes ievērojamus ienākumus, nodrošinot darbu desmitiem tūkstošu cilvēku. Īpaši populāri ir pikanti jēra gaļas šašliki.
Mācību programma apvieno teoriju un praksi: studenti apgūst, kā izvēlēties produktus, pareizi strādāt ar oglēm un panākt vēlamo garšu. Papildus kulinārajām prasmēm topošos speciālistus apmāca arī uzņēmējdarbībā — no restorāna vadības līdz izmaksu aprēķinam.
Pēc kursa pabeigšanas absolventi saņem ne tikai diplomu, bet arī profesionālu sertifikātu.
Interese par programmu ir liela: mācību iestādē vēršas gan jau nozarē strādājošie, gan tie, kuri tikai plāno uzsākt savu biznesu.
Mācībās iesaistīti desmitiem pieredzējušu meistaru, kā arī izveidota sadarbība ar vietējiem restorāniem, lai studenti varētu iegūt praktisku pieredzi un saņemt ieteikumus uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Mācību formāts ir elastīgs: iespējams izvēlēties pilnu programmu vairāku gadu garumā ar praksi vai arī īsu, intensīvu kursu, kas orientēts uz praktiskām iemaņām un ātru rezultātu.