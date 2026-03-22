VIDEO. Soctīklotāji sajūsmā par pavasara aromaterapiju latviešu gaumē

17:14, 22. marts 2026
Vietnē “TikTok” popularitāti guvis humoristisks video, kurā asprātīgi attēlots, kā latvieši sagaida pavasari.

Video autors pavasara atnākšanu salīdzina ar dabas mošanos, piebilstot, ka ir dažādi veidi, kā palīdzēt šim procesam.

Taču, kā tiek jokots, daudzi latvieši izvēlas “aromaterapiju” – proti, vajag atrast sev tīkamu aromātu un to… dedzināt.

Šī “terapija” nozīmē lēni ieelpot un izelpot, izbaudot smaržu, un sajust tās “spēku”. Tomēr video autors piebilst arī praktisku niansi – ja aromāts kļūst pārāk spēcīgs, tas, visticamāk, nozīmē, ka gaļa jau sāk piedegt un to laiks apgriezt.

Video izpelnījies skatītāju smaidu, jo trāpīgi ataino latviešu pavasara tradīciju – pirmos siltos laikapstākļus sagaidīt pie grila ar šašliku.

Vairāk humora pilnus video par latviešu dabu skaties autora profilā:

@knowyourlatvians #latvian #spring #aromatherapy ♬ original sound – True Latvian

