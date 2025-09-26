Foto. pexels.com/height differences

“Tās skumjas un kauns bērna acīs…” Sabiedrība satraukta par vecākiem, kuri savus bērnus pēc skolas sagaida alkohola reibumā 0

20:25, 26. septembris 2025
Sabiedrībā arvien biežāk dzirdamas bažas par vecākiem, kuri savus bērnus pavada alkohola reibumā. Situācijas, kad piedzērušies vecāki sagaida savus bērnus no skolas vai pastaigājas pa ielām, rada ne tikai sabiedrības neizpratni, bet arī nopietnu satraukumu par bērnu drošību un emocionālo labsajūtu. Daudzi uzskata, ka šādi skati ir traumatiski bērniem, taču sabiedrībā risinās diskusijas par to, kā vislabāk rīkoties – iesaistīt policiju un sociālos dienestus, vai tomēr klusēt un cerēt, ka situācija mainīsies.

Sociālo mediju platformā “Threads” Edīte dalās savā novērojumā.

Edīte stāsta: “Šodien situācija uz ielas Rīgā: krustojumā tēvs, manāmi piedzēries (un pēc izskata spriežot, tāds ir katru dienu) sagaida savu dēlu no skolas (2.-3.klase). “Čau, draudziņ!! Jāiet mājās, bet vai tu zini, uz kuru pusi ir mājas?” Grīļojās un neko nesaprot, bet smaida. Un tās skumjas un kauns bērna acīs.. Vai šādos brīžos var kaut ko no malas darīt vai vienkārši jāpieņem kā sabiedrības norma?”

Arī Alise neslēpj savu sašutumu par tādām situācijām uz ielas: “Izsaukt policiju ar apziņu, ka bērnam būs milzu trauma un kauns, bet cerību, ka tas viss bērna nākotnes labā. Kas zina cik ilgi tāds plosts turpinās, vai mājās ir, ko ēst, vai nav vardarbības.
Šis ir drausmīgi un nesāpīgas rīcības šeit nav nevienas.” 🙁

Renārs oponē Alises rakstīto, jo uzskata, ka policijas izsaukšana situāciju padarītu vēl sliktāku: “Tas ir briesmīgi! Manuprāt, izsaucot policiju jūs izdarīsiet vēl sliktāk- tēvs aiz restēm, bērns iecirknī, meklēs māti, varbūt bērnam visa nakts iecirknī, nākamajā dienā nebūs skolā, kas zina kā tas beigsies bērnam…., bērnunams, narkotikas, kolonija……????😢Nesaku, ka man taisnība, bet uzskatu- izsaucot mentus, jūs noņemat vainas apziņu no sevis, bet ne kripatu nepalīdzat tam bērnam.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

LA.LV Aptauja

Ko tu darītu, ja redzētu, ka bērnu pēc skolas sagaida vecāks, kurš ir alkohola reibumā?

  • Izsauktu policiju
  • Mēģinātu pieiet un aprunāties ar bērnu vai vecāku
  • Tikai dusmīgi paskatītos, jo nezinātu, kā rīkoties
  • Uzskatu, ka tas ir katras pašas ģimenes jautājums, neiesaistītos
