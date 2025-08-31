#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
VIDEO. “Tikai idiots un nelietis varētu izraut bērnam cepuri no rokām!” Pasaules tenisa sabiedrību nepatīkami pārsteidz poļu miljonāra rīcība 0

15:15, 31. augusts 2025
Kokteilis

Ņujorkā šobrīd norisinās ASV atklātais čempionāts tenisā. Jau vēstīts par skandālu, kurā iesaistīta Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko, bet šodien ārzemju mediji vēsta par nepatīkamu incidentu, kurā iesaistīts kāds Polijas miljonārs.

Polijas tenisists Kamils Majhšraks pārsteidza tenisa pasauli, uzvarot krievu Karenu Hačanovu. Pēc spēles, sniedzot autogrāfus saviem faniem, viņš noņēma savu cepuri un sniedza to kādam mazam puikam. Taču, kā redzams sociālajos tīklos izplatītajā video, kāds vīrietis, kurš stāvēja zēnam blakus, to brutāli izrāva no viņa rokām.

Vērīgākie tenisa līdzjutēji drīz vien noskaidroja, ka vīrietis, kurš atļāvās būt tik bezkaunīgs, ir poļu miljonārs, uzņēmuma “Drogbruk” izpilddirektors Pjotrs Ščereks.

Saniknoti interneta lietotāji steidzās viņu kritizēt!

“Tikai idiots un nelietis varētu izraut bērnam cepuri no rokām,” rakstīja kāds komentētājs.

Cits teica: “Ja es būtu viņa uzņēmuma klients, es vairs nekad neizmantotu viņa pakalpojumus.”

Poļu tenisists, uzzinot par nepatīkamo notikumu, darīja visu, lai atrastu zēnu un iepriecinātu viņu, kas veiksmīgi izdevās.

