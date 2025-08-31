VIDEO. “Tikai idiots un nelietis varētu izraut bērnam cepuri no rokām!” Pasaules tenisa sabiedrību nepatīkami pārsteidz poļu miljonāra rīcība 0
Ņujorkā šobrīd norisinās ASV atklātais čempionāts tenisā. Jau vēstīts par skandālu, kurā iesaistīta Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko, bet šodien ārzemju mediji vēsta par nepatīkamu incidentu, kurā iesaistīts kāds Polijas miljonārs.
Polijas tenisists Kamils Majhšraks pārsteidza tenisa pasauli, uzvarot krievu Karenu Hačanovu. Pēc spēles, sniedzot autogrāfus saviem faniem, viņš noņēma savu cepuri un sniedza to kādam mazam puikam. Taču, kā redzams sociālajos tīklos izplatītajā video, kāds vīrietis, kurš stāvēja zēnam blakus, to brutāli izrāva no viņa rokām.
Nothing is more disgusting than a child bully.
He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.
Disgusting people.
August 30, 2025
Vērīgākie tenisa līdzjutēji drīz vien noskaidroja, ka vīrietis, kurš atļāvās būt tik bezkaunīgs, ir poļu miljonārs, uzņēmuma “Drogbruk” izpilddirektors Pjotrs Ščereks.
Saniknoti interneta lietotāji steidzās viņu kritizēt!
“Tikai idiots un nelietis varētu izraut bērnam cepuri no rokām,” rakstīja kāds komentētājs.
Cits teica: “Ja es būtu viņa uzņēmuma klients, es vairs nekad neizmantotu viņa pakalpojumus.”
Poļu tenisists, uzzinot par nepatīkamo notikumu, darīja visu, lai atrastu zēnu un iepriecinātu viņu, kas veiksmīgi izdevās.
Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.
A happy ending… this is what it’s all about.
Protect this man at all costs.
August 30, 2025
Kamil Majchrzak found Brock, the young boy who had his signed cap snatched off him in the crowd, and gave him another gift 🫶🇵🇱
[Via Instagram- kamilmajchrzakk]
August 30, 2025