Ilustratīvs foto

"Tele2": strauji pieaug interneta patēriņš piejūras ciemos un pilsētās







Daudzpakalpojumu uzņēmuma “Tele2” dati liecina, ka strauji palielinās interneta patēriņš piejūras ciemos un pilsētās, ņemot vērā, ka, sākoties siltajam laikam, arvien vairāk iedzīvotāju pārceļas uz savām vasaras mājām vai dodas baudīt atvaļinājumu jūras tuvumā. Piemēram, Saulkrastos patērēto datu apjoms, salīdzinot ar gada sākumu, ir dubultojies. Par 50% pieaudzis arī patērēto datu apjoms Pāvilosta, īpaši strauji tas aug nedēļas nogalēs.

Kā atzīmē “Tele2”, katru gadu piejūras ciemos un pilsētās ir novērojama izteikta sezonalitāte, taču ir arī vietas, kur šī izteiktā sezonalitāte līdz ar Covid-19 izraisīto pandēmiju ir būtiski samazinājusies vai faktiski pazudusi. To, visticamāk, var skaidrot ar faktu, ka daudzi iedzīvotāji atpūtas vietas vasarā ir izvēlējušies par pastāvīgajām dzīvesvietām. Izteiktu sezonalitātes samazināšanos var redzēt, piemēram, Engurē un Salacgrīvā.

“Vasaras mēnešos vislabāk ir novērojama mobilā interneta viena no lielākajām priekšrocībām – mobilitāte, jo, pārceļoties uz vasarnīcām, cilvēki līdzi ņem arī mobilo mājas internetu vai izvēlas to pieslēgt uz laiku no jauna. Tas tālāk atspoguļojas patērēto datu apjomā, kas pieaug vietās, kur cilvēki visbiežāk mēdz pavadīt vasaras mēnešus,” stāsta “Tele2” tehniskā direktore Līga Krūmiņa.

Strauji patērētā interneta apjoms audzis arī, piemēram, Nīcas un Rucavas pusē, kā arī Garupē, kur tas ir pat trīskāršojies.