TESTS. Izvēlies pareizo vārdu! Tikai latviešu valodas skolotāji iegūs 90%: vai būsi izņēmums?
Valoda ir spēks, un pareizrakstība – tā stūrakmens. Vai vari atšķirt līdzīgus vārdus, kuriem ir atšķirīgas nozīmes, piemēram, citāds un savāds vai humāns un humanitārs.
Tikai latviešu valodas skolotāji spēj tikt galā bez kļūdām. Bet varbūt tu vari viņus pārspēt?
Katram bērnam bija _______ zīmējums par vasaras brīvdienām
1 no 10