TESTS. Šos jautājumus uzdod pamatskolēniem, bet tikai gudrākie no jums varēs atbildēt ar nevainojamu precizitāti 0
Vai zini, kas ir seismogrāfs, kur atrodas Horvātija un cik kaimiņvalstu ir Latvijai? Šie jautājumi ir ņemti no īstiem ģeogrāfijas testiem, kas paredzēti 7. klases skolēniem, bet neļauj nosaukumam tevi maldināt.
Pārbaudi savas zināšanas un noskaidro, vai spēj atbildēt ar nevainojamu precizitāti!
Tikai retais tiek pie 100%. Vai būsi viens no viņiem?
Kuras valsts karogs redzams attēlā?
1 no 10