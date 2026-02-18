Foto: Canva

TESTS. Vai vari atpazīt visas zodiaka zīmes pēc simboliem? 91% cilvēku parasti pieļauj vairāk nekā 2 kļūdas 0

kokteilis.lv

Laiks pārbaudīt, vai spēj atšķirt zodiaka zīmes pēc simboliem! Šajā testā tev būs jāatpazīst visas 12 zodiaka zīmes bez špikošanas, bez “Google” palīdzības, bez zvana draugam.

TV24
Četru gadu laikā Putins, slēpjot vilšanos, ir sapratis, ka tā bija kļūda, taču viņš to nekad neatzīs
Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Veselam
Nekavējoties izmetiet: 10 neveselīgākie pārtikas produkti jūsu ledusskapī
Lasīt citas ziņas

Vai būsi starp tiem 9%, kuri nepieļauj vairāk par divām kļūdām?

Noskaidro!

Kuras zodiaka zīmes simbols redzams attēlā?

1 no 12
TV24
Viņi cenšas izdzēst identitāti? Krievijas taktika pret okupētajās teritorijās dzīvojošajiem ukraiņu bērniem uzņem apgriezienus
Latvijas sportistiem draudēja sankcijas par “izlēcieniem” – IZM par to neko nezināja
Gribēja dienēt, bet… Veselība kļūst par galveno šķērsli VAD – atklājas satraucoša tendence jauniešu vidū
Ķīna slepeni nodod ieročus Putinam: viens no “kanāliem” ir atmaskots
Veselam
5 lietas, ko nekad nevajadzētu pieprasīt no sava partnera
TV24
“Mēs esam uz diviem ceļiem, skats nav diezgan smuks, bet…” Inkēns nosauc Eiropas riskus
No hipotekārā kredīta līdz tiesai – ģimenes cīņa par vienīgo mājokli; Saeima steigā groza likumu
TESTS. JĀ vai NĒ? Tikai tie, kas piedzīvojuši 90. gadus, testā spēs iegūt perfektu rezultātu
VIDEO. “Žubītes” ar vanaga cienīgu apetīti: pagalma kokā iekārts speķa gabals pulcē iespaidīgus ēdājus
“Tas ir normāli , ja policija un NMPD ap 00.30 naktī dauzās pie dzīvokļa durvīm?” Sigita dalās baiļu pilnā pieredzē
Eksperti brīdina – šīs zivis ir īpaši kaitīgas vecāka gadagājuma cilvēkiem
TV24
Tas ir ārkārtīgi kaitīgs ukraiņiem – krievi masveidā sākuši pielietot “Eglīti”
TV24
Kas notiek ar hipotekāro kredītu, ja mājokli piemeklē nelaime?
“Šī ir labākā vieta, kur daļai no tevis palikt!” Alpīnisti Liepiņi izkaisa Bardeļa pelnus ļoti īpašā vietā
“Man vienalga viss!” 8 frāzes, kas signalizē, ka cilvēkam tieši šobrīd ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts
Jūras spēki: Ņemot vērā tumšos un bīstamos laika apstākļus, glābēju piekļuve cilvēkiem nebija iespējama
TV24
Tas ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā cels šo nodokli! Speciālisti iezīmē mūsu nākotnes tēriņus
Sprādzieni Ļvivā sarīkoti Krievijas specdienestu uzdevumā
“Būtisks pārkāpums!” Maskavas tiesas redzeslokā nonācis Andreja Ēķa seriāls “Dumpis”
ASV Slepenā dienesta darbinieki Floridā nošauj bruņotu vīrieti – viņš ielauzās Trampa īpašumā
Jums būs nepieciešamas tikai divas sastāvdaļas – vienkāršs triks, kas palīdzēs iztīrīt piedegušas pannas
RAKSTA REDAKTORS
“Man līdz vecuma pensijai vēl septiņi gadi, vai jāsāk maksāt šodien?” Mārīte jautā par nodokļu izmaiņām Latvijā
No Salacgrīvas spožuma līdz “Purčika garāžām” – cilvēki asi kritizē jauno “Positivus” formātu
10 neparastas fobijas, kas pierāda – cilvēku bailēm nav robežu
FOTO. “Viņa nekad neraudāja, bet šodien būtu asarās…” Kurš mīļais cilvēks spētu Elizabeti II tik ļoti izsist no līdzsvara?
VIDEO. Vienas nakts laikā “izkūp” aptuveni 75 miljoni dolāru: Ukrainas droni iznīcina trīs Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas
VIDEO. Sirdi stindzinoša glābšana! Ledlauža “Varma” komanda izglābusi jūrā iepūstus nūjotājus
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa pati gribēja!” Grūtniecība 12 gadu vecumā – šeit var nebūt runa par “klasisku” izvarošanu