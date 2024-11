Līdz ar pirmajām kaujām ar Ziemeļkorejas karavīriem tiek atvērta jauna pasaules nestabilitātes lappuse, otrdienas vakarā video uzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Es vēlos pateikties visiem pasaulē, kas reaģēja uz Ziemeļkorejas karavīru parādīšanos Krievijā. Un kas reaģēja ne tikai ar vārdiem, bet gatavo atbilstošu rīcību mūsu aizsardzības atbalstam šeit, Ukrainā,” sacīja prezidents.

“Terors diemžēl var izplatīties kā vīruss, ja tas nesastop pietiekamu pretdarbību. Tagad pretdarbībai ir jākļūst pietiekamai. Pietiekami spēcīgai,” norādīja Zelenskis.

Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs otrdien intervijā telekanālam KBS apstiprināja, ka frontē Kurskas virzienā notikusi pirmā nelielā sadursme ar Ziemeļkorejas karavīriem.

Iepriekš mediji par to otrdien ziņoja, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestā.

I thank everyone around the world who has responded to the arrival of North Korean soldiers in Russia—and especially those who have responded not only with words but are preparing actions in support of our defense here in Ukraine.

Unfortunately, terror can spread like a virus… pic.twitter.com/HypHmfdna8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2024