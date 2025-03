SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Saūda Arābijā notikušajās ASV delegācijas sarunās ar Krieviju un Ukrainu tās atsevišķi piekrita izvairīties no militāriem triecieniem kuģiem Melnajā jūrā, otrdien paziņoja Baltais nams.

Reklāma Reklāma

Baltā nama paziņojumos par atsevišķi notikušajām sarunām ar Ukrainu un Krieviju teikts, ka katra valsts “vienojās nodrošināt drošu kuģošanu, nepieļaut spēka pielietošanu un novērst komerciālu kuģu izmantošanu militāriem mērķiem Melnajā jūrā”.

Tāpat ASV palīdzēs atjaunot Krievijas piekļuvi pasaules lauksaimniecības un mēslošanas līdzekļu eksporta tirgum, samazinās jūras apdrošināšanas izmaksas un uzlabos piekļuvi ostām un maksājumu sistēmām šādiem darījumiem. ASV izstrādā pasākumus, lai novērstu triecienus Krievijas un Ukrainas enerģētikas objektiem, kam piekrīt gan Krievija, gan Ukraina.

ASV un Ukraina vienojās, ka ASV joprojām ir apņēmušās veicināt karagūstekņu apmaiņu, civiliedzīvotāju atbrīvošanu un piespiedu kārtā pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanos. Tāpat ASV un Ukraina atzinīgi vērtē trešo valstu starpniecību, lai izpildītu enerģētikas un jūrniecības nolīgumus.

“ASV un Ukraina turpinās strādāt, lai panāktu ilgstošu un noturīgu mieru,” paziņoja Baltais nams.

ASV un Ukrainas delegāciju sarunas Džidā, Saūda Arābijā, 11.03.2025 Foto: ZUMAPRESS.com

Ukraiņi notriekuši 78 krievu lidrobotus

Krievija naktī uz otrdienu uzbrukusi Ukrainai ar 139 lidrobotiem, no kuriem 78 notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība, otrdien pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

Krievi no okupētās Krimas izšāva arī ballistisko raķeti “Iskander-M”.

139 “Shahed” tipa uzbrukuma lidroboti un dažāda tipa droni imitatori tika raidīti no Miļļerovas, Kurskas un Primorskoahtarskas virzieniem, kā arī Čaudas raga Krimā.

78 lidroboti tika notriekti valsts dienvidos, ziemeļos un centrā. Vēl 34 dronu imitatoru atrašanās vieta pazaudēta bez negatīvām sekām, teikts Gaisa spēku paziņojumā.

Krievijas lidrobotu uzbrukumā nodarīti postījumi Harkivas, Sumu, Poltavas, Kirovohradas, Kijivas, Čerkasu un Odesas apgabalos.

ASV: Par ilglaicīgu mieru Ukrainā būs iespējams detalizētāk runāt tikai pēc uguns pārtraukšanas

Ukrainas karavīrs Pokrovskas sektorā, 2025.gada februārī. Foto: REUTERS/SCANPIX

Ilglaicīgu mieru detalizētāk būs iespējams apspriest tikai pēc uguns pārtraukšanas starp Ukrainu un Krieviju, paziņojusi ASV Valsts departamenta preses pārstāve Temija Brūsa.

Komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus, Brūsa paziņoja, ka tikai pēc pilnīgas uguns pārtraukšanas, kā norādījis Tramps un ASV valsts sekretārs Marko Rubio, būs iespējams apspriest abu pušu domstarpības un ilglaicīgu mieru.

Reklāma Reklāma

Vienlaikus Brūsa izvairījās atbildēt, vai, ASV skatījumā, ir iespējams uzticēties Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, norādot, ka svarīgākais ir tas, kāds būs sarunu iznākums.

“Runa ir par to, lai nonāktu līdz galapunktam, ar kuru būs mierā pasaule un mēs visi (..). Runa nav par uzticēšanos vai par to, ar ko jūs sadarbojaties un vai viņš jums patīk vai nepatīk, runa ir par to, kas galu galā notiks,” izteicās Brūsa.

Krievijas un ASV delegācijas 24.marta vakarā Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā noslēdza 12 stundas ilgas sarunas par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu. Paredzēts, ka šodien abas puses nāks klajā ar kopīgu paziņojumu par sarunu rezultātiem.

Kremlis iepriekš paziņoja, ka sarunās galvenā uzmanība pievērsta Melnās jūras labības iniciatīvas atjaunošanai. Krievija no tās izstājās 2023.gadā.

Saūda Arābijā notika arī ASV un Ukrainas delegāciju sarunas. Pēc amerikāņu un krievu sarunu noslēguma Ukrainas delegācija rīkos atkārtotas sarunas ar ASV delegāciju, apstiprināja prezidents Volodimirs Zelenskis.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 905 940

Karš Ukrainā. Foto: REUTERS/SCANPIX

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 905 940 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1180 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī krievi zaudējuši 10 425 tankus, 21 670 bruņutransportierus, 25 190 lielgabalus un mīnmetējus, 1341 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1117 zenītartilērijas iekārtas, 370 lidmašīnas, 335 helikopterus, 30 759 bezpilota lidaparātu, 3121 spārnoto raķeti, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 41 824 automobiļus un autocisternas, kā arī 3785 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Krievu okupanti Ukrainā kopš pilna mēroga kara sākuma nogalinājuši 604 bērnus

Ukrainas brīvprātīgie nes miruša krievu karavīra līķi, kuru 2023. gada 18. janvārī viņi ekshumēja Doņeckas apgabala Doļinas ciemā. Foto: AFP/SCANPIX

Krievu okupanti Ukrainā kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma ir nogalinājuši 604 bērnus, pirmdien paziņoja Ukrainas Ģenerālprokuratūra.

“Krievijas pilna mēroga bruņotās agresijas rezultātā Ukrainā ir cietis vairāk nekā 2421 bērns. Saskaņā ar oficiālu informāciju no nepilngadīgo lietu prokuroriem līdz 2025.gada 24.marta rītam tika nogalināti 604 bērni, bet vairāk nekā 1817 guva dažādas smaguma pakāpes ievainojumus,” teikts Ģenerālprokuratūras paziņojumā lietotnē “Telegram”.

Visvairāk nogalināto un ievainoto bērnu tika reģistrēti Doneckas apgabalā – 633, Harkivā – 470, Hersonā – 202, Dņipro – 203, Kijivā – 136, Zaporižjā – 170, un Mikolajivā – 118.

23.martā Krievijas dronu uzbrukumā gāja bojā piecus gadus veca meitene Kijivā.

22.martā Krievijas dronu uzbrukumos Sumu apgabala Marjines ciemā tika ievainota 17 gadus veca meitene un zēns.

21.martā Krievijas dronu uzbrukumā Zaporižjā gāja bojā 17 gadus veca meitene un tika ievainota 10 gadus veca meitene.