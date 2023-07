SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarību Ukrainā Ieteikt







Eiropas Savienība (ES) otrdien izmaksāja 1,5 miljardus eiro Ukrainai, “lai palīdzētu valstij turpināt funkcionēt un atjaunot infrastruktūru”, tviterī paziņoja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.

Maksājums ir daļa no ES finanšu palīdzības programmas, kas šogad sasniedz 18 miljardus eiro.

Leiena arī izteica stingru nosodījumu Krievijas veiktajiem gaisa triecieniem Ukrainas labības noliktavām un eksporta infrastruktūrai.

“Krievijai turpinot nežēlīgo karu, mēs turpinām atbalstīt Ukrainu,” rakstīja EK prezidente, piebilstot, ka sekos vēl plašāka palīdzība.

Ukraiņiem panākumi Bahmutas rajonā un dienvidu virzienā

Foto: EPA/SCANPIX Karš Ukrainā.

Ukrainas karaspēks gūst panākumus Bahmutas rajonā un dienvidu virzienā, otrdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

“Aizsardzības spēkiem veicot uzbrukuma trieciena darbības, ienaidnieks [Bahmutas rajonā] tika piespiests atkāpties no pozīcijām pie Andrijivkas,” otrdienas rītā paziņoja ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kovaļovs.

Savukārt krievi veikuši neveiksmīgas uzbrukuma darbības rajonos uz ziemeļrietumiem no Orihovo-Vasilļivkas, uz dienvidiem no Ivaņivskes un uz rietumiem no Kļiščijivkas.

Dienvidu frontē ukraiņu karaspēks guvis panākumus pie Staromajorskes ciemata. Saskaņā ar ģenerālštāba pārstāvja teikto, šobrīd aizsardzības spēki tur nostiprina savas pozīcijas.

Kopumā visā frontes garumā pēdējo 24 stundu laikā notika 35 militāras sadursmes starp ienaidnieku un Ukrainas aizstāvjiem.

Ukrainas bruņotie spēki turpina pretuzbrukumu Melitopoles un Berdjanskas virzienā un nostiprinās pie sasniegtajām robežām, paziņoja Ukrainas ģenerālštāba pārstāvis.

Rezņikovs: Ukraina turpinās uzbrukt Krimai un Kerčas tiltam

Foto: REUTERS/SCANPIX Krima.

Ukrainas bruņotie spēki turpinās uzbrukt Krimai un Kerčas tiltam, intervijā telekanālam CNN paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs.

“Visi šie mērķi ir oficiāli, jo [to iznīcināšana] samazinās viņu spēju cīnīties pret mums un palīdzēs glābt ukraiņu dzīvības,” sacīja Rezņikovs.

Vaicāts, vai Ukrainas nodoms ietver pilnīgu Kerčas tilta iznīcināšanu, viņš atbildēja: “Tā ir normāla taktika sagraut ienaidnieka loģistikas līnijas, lai pārgrieztu iespējas piegādāt munīciju, degvielu, pārtiku un tā tālāk. Tāpēc mēs izmantosim šo taktiku pret viņiem.”

Pagājušā nedēļā Ukrainas bruņotie spēki vairākas reizes uzbruka munīcijas noliktavām Krimā, bet nedēļu iepriekš jūras bezpilota lidaparāti uzbruka Kerčas tiltam.

Pirmdien drona uzbrukums Krimā izraisīja sprādzienu munīcijas noliktavā, paziņoja anektētās pussalas iestādes.

ASV sūtīs militāro palīdzību Ukrainai 400 miljonu dolāru vērtībā

ASV prezidents Džo Baidens. Foto: AP/Scanpix/LETA

ASV prezidenta Džo Baidena administrācija nosūta Ukrainai papildu militāro palīdzību līdz 400 miljonu dolāru vērtībā, tostarp dažādu munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām un mazus novērošanas dronus “Hornet”, pirmdien paziņoja ASV amatpersonas.

Jaunajā pakotnē iekļauta dažāda munīcija, ieskaitot raķetes ieroču sistēmām HIMARS, NASAMS, “Stinger” un “Javelin”. Bruņojums tiks izņemts no ASV krājumiem. Prezidenta rīkojuma gadījumā Aizsardzības ministrija izņem ieročus un aprīkojumu no ASV krājumiem, lai tos nosūtītu uz ārzemēm, nevis pērk jaunus ieročus no ražotājiem. Šis process ļauj ātri piegādāt bruņojumu Ukrainai, bieži vien dažu dienu laikā.

Amatpersonas norādīja, ka ASV sūta arī šāviņus haubicēm un 32 bruņumašīnas “Stryker”, kā arī spridzināšanas līdzekļus, mīnmetējus, raķetes “Hydra-70” un 28 miljonus patronu kājnieku ieročiem. Palīdzība iever arī dronus “Hornet”, kas ir mazi lidaparāti, kurus lielākoties izmanto izlūkošanai. Agrāk Ukraina tos ir saņēmusi arī no citiem Rietumu sabiedrotajiem.

Kopumā kopš Krievijas iebrukuma 2022.gada februārī ASV ir sniegušas Ukrainai militāro palīdzību vairāk nekā 41 miljarda dolāru apmērā.

IAEA: Zaporižjas AES atrodas mīnas

Foto: EPA/SCANPIX Krievijas karaspēka okupētā Zaporižjas atomelektrostacijā (AES).

Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) paziņojusi, ka Krievijas karaspēka ieņemtajā Zaporižjas atomelektrostacijā (AES) redzētas kājnieku mīnas.

IAEA eksperti 23.jūlijā “pamanīja dažas mīnas, kas atrodas buferzonā starp objekta iekšējā un ārējā perimetra barjerām”, pirmdien paziņojumā norādīja aģentūras vadītājs Rafaels Grosi.

Paziņojumā netika atklāts, cik mīnas komanda redzējusi.

Mīnas atradās “slēgtās zonās”, kurām nevar piekļūt stacijas apkalpojošais personāls, pavēstīja Grosi, piebilstot, ka pēc IAEA sākotnējā novērtējuma mīnu detonācijai “nevajadzētu ietekmēt objekta kodoldrošības un drošības sistēmas”.

Sprāgstvielu novietošana objektā “neatbilst IAEA drošības standartiem un kodoldrošības vadlīnijām” un rada papildu psiholoģisko spiedienu uz personālu, viņš piebilda.

Pagājušajā nedēļā IAEA paziņoja, ka tās eksperti ir veikuši pārbaudes spēkstacijā, nepamanot nekādu mīnu klātbūtni, lai gan viņiem nebija dota piekļuve reaktoru ēku jumtiem.

IAEA joprojām nav izdevies piekļūt reaktoru ēku jumtiem un to turbīnu zālēm, teikts tās jaunākajā paziņojumā.

Pēc nonākšanas Krievijas rokās Eiropas lielākā AES tikusi apšaudīta un vairākas reizes atvienota no elektrotīkla, radot bažas par lielu kodolavāriju.

Seši reaktoru bloki, kas pirms kara saražoja aptuveni piekto daļu Ukrainas elektroenerģijas, ir apturēti jau vairākus mēnešus.

Krievija apšaudījusi Kijivu ar trieciendroniem

Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki naktī uz otrdienu notriekuši visus uz Kijivu Krievijas izšautos trieciendronus, paziņoja Kijivas pilsētas militārā administrācija.

Kā norāda administrācija, naktī ienaidnieks uzbruka Kijivai ar Irānas ražotajiem bezpilota lidaparātiem “Shahed”. Gaisa trauksme ilga trīs stundas.

“Šis ir sestais dronu uzbrukums galvaspilsētai šomēnes. Pretgaisa aizsardzības spēki un līdzekļi visus gaisa mērķus savlaicīgi atklāja un iznīcināja, tuvojoties Kijivai. Saskaņā ar pašreizējo informāciju – galvaspilsētā ir bez upuriem un postījumiem,” teikts administrācijas paziņojumā.



Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 243 220 karavīrus

Foto: REUTERS/SCANPIX Karš Ukrainā.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 243 220 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 600 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 4174 tankus, 8131 bruņutransportieri, 4705 lielgabalus, 698 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 454 zenītartilērijas iekārtas, 315 lidmašīnas, 310 helikopterus, 3977 bezpilota lidaparātus, 1307 spārnotās raķetes, 7194 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 703 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.