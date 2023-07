Tanks “Leopard”. Foto. Scanpix / Thomas Imo

"Handelsblatt": Ukrainas tanku degviela tiek ražota no Krievijas naftas







Arvien vairāk Ukrainas tanku degvielas ir no agresorvalsts teritorijas, jo Ukraina importē dīzeļdegvielu no Ungārijas un Turcijas, kuras savās naftas pārstrādēs rūpnīcās izmanto naftu no Krievijas, vēsta Vācijas lietišķais laikraksts “Handelsblatt”.

Avīzes rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainas muitas institūcijas novērojušas būtisku importa pieaugumu. Ungārijas naftas kompānija MOL pēdējā pusgada laikā dubultojusi savu pārdošanas apmēru Ukrainā.

Kā ziņo “Handelsblatt”, MOL lielā mērā izmanto naftu no Krievijas, tādēļ Ukrainas kara tehniku darbina no Krievijas naftas ražota degviela.

Vienlaikus uzņēmumi, kuri neizmanto izejvielas no Krievijas, zaudē tirgu Ukrainā tādēļ, ka MOL ir konkurences priekšrocības attiecībā pret citām Eiropas naftas kompānijām, jo Ungārijas uzņēmumam ir īpaša Eiropas Savienības atļauja savās pārstrādes rūpnīcās turpināt izmantot Krievijas naftu, neskatoties uz sankcijām.

2022.gada decembrī Eiropas Savienība pārtrauca Krievijas naftas importu. Šogad februārī aizliegums tika noteikts Krievijas naftas produktu importam.

Lielākās Krievijas naftas produktu importētājas ir Turcija, Indija un Ķīna.























































