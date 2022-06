Foto: AP/SCANPIX/LETA

TIEŠRAIDE. Jaunākais par karu Ukrainā







Krievijas iebrukuma dēļ Ukrainā savas mājas bijuši spiest pamest un uz citām valsts vietām doties vairāk nekā 6,2 miljoni cilvēku, otrdien paziņojusi ANO.

Vēl 5,26 miljoni cilvēku pametuši Ukrainu un reģistrēti kā bēgļi citās Eiropas valstīs.

ANO Starptautiskā migrācijas organizācija (IOM) aplēsusi, ka 23.jūnijā tādu cilvēku, kas kara dēļ bijuši spiesti pamest savas mājas, Ukrainā bija 6,275 miljoni, kas ir mazākais skaits kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24.februārī.

IOM veikusi sešas aptaujas kopš februāra, un ziņoja, ka Ukrainas teritorijā kara dēļ pārvietojušos personu skaits kulmināciju sasniedza ceturtajā aptaujā, kas tika publicēta 3.maijā. Tajā šādu personu skaits tika aplēsts uz astoņiem miljoniem.

Jaunākajā aptaujā secināts, ka 5,55 miljoni cilvēku, kas sākotnēji devās bēgļu gaitās uz citiem Ukrainas apgabaliem vai uz ārzemēm, tagad ir atgriezušies savās mājās.

IOM norādīja, ka cilvēkiem Ukrainā – gan tiem, kam nācies pārvietoties, gan citiem – vissteidzamāk nepieciešama piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītībai, kā arī palīdzība karā sagrauto māju atjaunošanai.

65% no cilvēkiem, kam kara dēļ nācies pārvietoties Ukrainas teritorijā, pašreiz ir sievietes, aplēsusi IOM.

Aptuveni 61% no visiem cilvēkiem, kam kara dēļ nācies pārvietoties pa Ukrainu, jeb 3,8 miljoni ir no Austrumukrainas, kur pašreiz norisinās sīvākās cīņas. 15% ir no Ukrainas ziemeļiem, 11% no Kijivas un 11% no Ukrainas dienvidiem.

Vislielāko kustību rada cilvēki, kas no Ukrainas austrumiem pārvietojas uz citiem reģioniem austrumos un mazākā mērā uz Ukrainas vidieni un rietumiem.

Aptuveni 44% cilvēku, kas kara dēļ pārvietojušies uz citām vietām Ukrainā, dzīvo īrētos mājokļos, bet 29% apmetušies pie draugiem vai radiem.

13% šo cilvēku IOM aptaujā norādīja, ka jaunajā vietā jūtas pilnīgā drošībā, bet 63% sacīja, ka jūt zināmu drošību.

15% šo cilvēku plāno tuvāko divu nedēļu laikā atgriezties savās agrākajās dzīvesvietās.

Aptaujā atklājās, ka katrs ceturtais cilvēks Ukrainā kara dēļ pārtraucis lietot nepieciešamos medikamentus, jo tie kļuvuši pārāk dārgi vai arī nav pieejami.

Krievija zaudējusi tuvu pie 36000 karotāju

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši aptuveni 35 250 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 24.februārī Krievija zaudējusi 1567 tankus, 3704 bruņutransportierus, 778 lielgabalu, 243 daudzstobru reaktīvos mīnmetējus, 102 zenītartilērijas iekārtas, 217 lidmašīnas, 185 helikopterus, 636 bezpilota lidaparātus, 139 spārnotās raķetes, 2589 automobiļus un autocisternas, 14 kuģus un ātrlaivas un 601 specializētās tehnikas vienību.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.