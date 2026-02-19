Tik daudz raķešu nav lidojis kopš kara sākuma! Slaidiņš par notiekošo frontes līnijā 57

17:33, 19. februāris 2026
Janvārī krievi palaiduši pret Ukrainu lielāko raķešu skaitu, kāds bijis kopš kara sākuma. Tā bija 91 raķete.

PAC-2 ir pirmās PATRIOT raķetes. Tai ir sprādzienbīstamas fragmentācijas kaujas galviņas, kas detonē gaisā esošā mērķa priekšā, radot atlūzu mākoni.

Šīs raķetes ir efektīvas pret aerodinamiskajiem mērķiem, piemēram, lidmašīnām vai spārnotām raķetēm.

Tās spēj trāpīt lidmašīnām augstumā līdz 24 kilometriem un attālumā līdz 160. kilometriem.

Plašāk video.

