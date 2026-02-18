Atkal kaut ko sashēmojis: Putins mainījis drošības spēku komandvadības sistēmu 0

Putins mainījis drošības spēku komandvadības sistēmu – TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, pastāsta, ko tas nozīmē.

Slaidiņš stāsta, ka šī gada 11. februārī “Fīrers” parakstīja dekrtētu par Rosgvardija nodošanu Ģenerālštāba pakļautībā. Viņaprāt, tas esot interesants lēmums, jo ir iespējama kontrole un vervēšana. Slaidiņš pieļauj, ka šāds lēmums pieņemts, lai papildinātu kareivju rindas.

Majors uzskata, ka ar šobrīd esošajām kara tendencēm Putinam visdrīzāk šajā sezonā neizdosies ieņemt Donbasu.

Sīkāku Slaidiņa teikto skaties video!

