Viena karotīte šī maisījuma zem saknes – un tomātu raža palielināsies 10 reižu
Termiski apstrādātu rīsu maisījums kopā ar lauru lapu un raugu pārstādīšanas fāzē stimulēs sakņu sistēmas attīstību un aizsargās stādus no stresa, nodrošinot līdz pat desmit reizēm bagātīgāku ražu bez ķīmiskiem mēslošanas līdzekļiem.
Kā portālā camsolution.it apgalvo eksperts, kas pārbaudījis dažādas bioloģiskās metodes, rīsi nav tikai pamatprodukts, bet gan dārza reģeneratīvās enerģijas rezervuārs. Noslēpums nav vienkārši iemest graudus augsnē, bet gan aktivizēt tos, lai atbrīvotu cieti un aminoskābes, kas nepieciešamas tomātu, papriku un gurķu stādu ātrai attīstībai.
Lai izvairītos no bieži pieļautām kļūdām, jāsaprot, ka rīsi tīrā veidā var nekontrolējami fermentēties vai kļūt par ēsmu pelēm. Tāpēc termiskā apstrāde ir obligāta. Tas noārda graudu sarežģīto struktūru, padarot barības vielas pieejamas labvēlīgajām baktērijām augsnē tūlīt pēc auga pārstādīšanas.
Maisījuma pagatavošana gan prasa precizitāti. Būs nepieciešama puse tases balto rīsu, kurus pārlej ar verdošu ūdeni (tieši tik daudz, lai pārklātu 0,5 cm). Nekavējoties pievienojiet tiem lauru lapu. Pēc 90 minūtēm, kad maisījums ir atdzisis, pievienojiet pusi tējkarotes rauga. Šis kokteilis mazāk nekā 48 stundu laikā pārvērtīs anēmiskus stādus krūmos ar smaragdzaļām lapām, vēstīts portālā.
Kad tiekat pie pašas stādīšanas, pirms auga saknes ievietošanas bedrē ieberiet karotīti maisījuma tieši bedrītē. Rīsos esošie mikroelementi baros jaunās saknes, savukārt raugs aktivizēs augsnes mikrofloru. Rezultātā vēlāk augļi būs daudz saldāki, pateicoties optimālam kālija un magnija saturam, ko nodrošina šī dabiskā metode.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai balto rīsu vietā var izmantot brūnos rīsus? Jā, bet baltie rīsi cieti atbrīvo daudz ātrāk, padarot to efektīvāku jauniem stādiem.
Cik ilgi var uzglabāt pagatavoto maisījumu? Lai saglabātu rauga aktivitāti, ieteicams to izlietot ne vēlāk kā 4 stundu laikā pēc pagatavošanas.
Ko darīt, ja stādi jau iedēstīti zemē? Maisījumu var ierakt 5–7 cm attālumā no auga stumbra, labi aprušinot to ar augsni.
Vai pēc iestādīšanas ir nepieciešama laistīšana? Jā, tūlītēja laistīšana palīdz barības vielām izplatīties no rīsiem līdz sakņu zonai.
Vai lauru lapa ir jāsasmalcina? Lai ilgstoši iedarbotos, labāk to atstāt veselu infūzijas laikā, bet bedrītē zem saknēm likt sadalītu.
Vai var izmantot šo metodi istabas augiem? Šī metode ir lieliska ziediem, bet maziem podiem jāsamazina deva līdz tējkarotei.