Zemes cenas Latvijā krīt: dārgākie hektāri joprojām Zemgalē, bet Latgalē kritums visstraujākais
Vidējā pārdošanas cena lauksaimniecības zemei 2025. gadā noslīdēja līdz 4841 eiro par hektāru, un salīdzinājumā ar 2024. gadu pērn vidējā cena par hektāru samazinājās par 3%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas “Arco Real Estate” tirgus pārskatā.
Publiskajā piedāvājumā lauksaimniecības zemes par tirgus darījumiem atbilstošu cenu joprojām bija maz, norāda “Arco Real Estate”. Pārskatā teikts, ka jau 2024. gadā lauksaimniecības zemes cenas nepieauga tik strauji kā iepriekšējos gados, tādējādi cenu pieaugums pēc ilgstoša ikgadēja kāpuma apstājās.
“Arco Real Estate” eksperti secinājuši, ka lauksaimniecības zemes darījumi pārsvarā notika ārpus publiskā piedāvājuma, pircējam un pārdevējam vienojoties par abpusēji pieņemamu cenu. Darījumu cenas nereti bija krietni virs vidējām cenām, par ko liecināja arī darījumos fiksētās summas.
Pārskatā teikts, ka 2025. gadā tikai divos darījumos Bauskas un Saldus novadā fiksētas rekordaugstas cenas – virs 15 000 eiro par hektāru. Iepriekšējā gadā šādi darījumi bija seši.
“Arco Real Estate” norāda, ka auglīgas un augstas kvalitātes lauksaimniecības zemes trūkums jau daudzus gadus novērojams visā Latvijā. Tādējādi saglabājās arī augsta interese par neapstrādātu un nekoptu lauksaimniecības zemi visos Latvijas reģionos.
Iegādājoties lauksaimniecības zemi, galvenie cenu veidojošie faktori 2025. gadā bija lauksaimniecības zemes auglība un meliorācija, zemes platība vienā gabalā, piekļūšanas iespējas, novada un tā centra vispārējais ekonomiskais attīstības līmenis, kā arī attālums no reģionu pilsētām vai reģiona centra.
Lauksaimniecības zemes darījumu vidējā cena 2025. gadā samazinājās visos Latvijas reģionos, izņemot Kurzemi, kur tā saglabājās līdzīga kā iepriekšējā gadā, secina “Arco Real Estate”.
Visvairāk darījumu vidējā cena 2025. gadā samazinājās Latgalē – par 9%. “Arco Real Estate” piebilst, ka 2024. gadā tieši Latgalē novērots vislielākais darījumu vidējās cenas pieaugums – par 15%. Vidzemes reģionā darījumu vidējā cena samazinājās par 5%. Vismazākais darījumu vidējās cenas kritums 2025. gadā bija Zemgalē, kur tā pazeminājās par 2%.
Dārgākie darījumi 2025. gadā pārsvarā notika Zemgales reģionā – tur darījumu vidējā cena bija 6389 eiro par hektāru. Pēc darījumu vidējās cenas spriežot, vislētākā lauksaimniecības zeme 2025. gadā saglabājās Latgalē, kur darījumu vidējā cena bija 3045 eiro par hektāru.
Savukārt starp Latvijas novadiem visaugstākās darījumu cenas bija Bauskas un Jelgavas novadā, kur darījumos cenas sasniedza cenu robežu no 13 000 līdz 16 000 eiro par hektāru. “Arco Real Estate” informē, ka viszemākās darījumos fiksētās cenas 2025. gadā bija dažādos novados – pārsvarā Latgales reģionā, Krāslavas, Augšdaugavas un Rēzeknes novadā.
Pārskatā teikts, ka 2025. gadā lauksaimniecības zemes darījumi pārsvarā reģistrēti cenu diapazonā no 3000 līdz 6000 eiro par hektāru. Šajā cenu diapazonā reģistrēti vairāk nekā puse jeb 52% no kopējā darījumu skaita. Visvairāk lauksaimniecības zemes darījumu pērn reģistrēti cenu amplitūdā no 4000 līdz 5000 eiro par hektāru. Arī 2024. gadā izteikti vairāk darījumu tika reģistrēti tieši šajā cenu diapazonā.
Savukārt vismazākais darījumu skaits 2025. gadā notika cenu diapazonā no 9000 līdz 10 000 eiro par hektāru – 4% no kopējā darījumu skaita. Tikai 5% no darījumiem notika par cenu līdz 2000 eiro par hektāru. “Arco Real Estate” norāda, ka darījumu skaits par cenu līdz 2000 eiro par hektāru samazinās ik gadu. Vairāk nekā puse no šiem darījumiem reģistrēti Latgales reģionā. Piedāvājumā 2025. gadā lētākā lauksaimniecības zeme bija Latgales tālākajos novados, kur piedāvājuma cenas sākās no 2000 eiro par hektāru.
Dārgākais darījums Latvijas reģionos ar lauksaimniecības zemi 2025. gadā notika Kurzemes reģionā, Saldus novadā, kur 5,5 hektārus liels zemesgabals pārdots par 34 301 eiro par hektāru, informē “Arco Real Estate”.
Citi dārgākie lauksaimniecības zemes darījumi pārsvarā reģistrēti Zemgales reģionā – 2025. gadā virs 10 000 eiro par hektāru 88% no darījumiem reģistrēti tieši Zemgales reģionā. Pārējie darījumi notika Kurzemes reģionā, bet Vidzemē – tikai viens darījums. Latgalē par tik augstu cenu 2025. gadā darījumu nebija.
Kopumā saskaņā ar “Arco Real Estate” apkopoto informāciju 72 darījumos cenas pārsniedza 10 000 eiro par hektāru. Šādu darījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 13%. Salīdzinājumam: 2024. gadā reģistrēti 83 darījumi, bet 2023. gadā 80 darījumi pārsniedza šo cenu robežu.