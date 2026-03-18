Kāpēc avokado jāēd kopā tieši ar tomātu? Uztura speciālists nosauc orgānu, kas no tā gūst milzu labumu

18:09, 18. marts 2026
Avokado un tomāta kombinācija nav tikai garšīgs ēdiens — tas ir gudrs uztura triks, kas ievērojami palielina organismam noderīgo vielu uzsūkšanos. Tieši šī tandēma dēļ organisms spēj daudz efektīvāk absorbēt tomātos esošos spēcīgos antioksidantus, un lielāko labumu no tā gūst sirds.

Kāpēc avokado un tomāti ir tik spēcīgs pāris?

Tomāti ir bagāti ar karotinoīdiem — īpaši likopēnu un beta-karotīnu. Šie savienojumi darbojas kā spēcīgi antioksidanti, aizsargājot šūnas no oksidatīvā stresa, atbalstot ādas veselību, šūnu aizsardzību un, galvenokārt, sirds un asinsvadu sistēmu.

Tā kā karotinoīdi ir taukos šķīstoši – bez taukiem organisms tos uzsūc ļoti vāji, tas nozīmē, ka tiem efektīvai uzsūkšanai nepieciešami uztura tauki. Avokado savukārt satur veselīgus mononepiesātinātos taukus, kas palīdz transportēt šos antioksidantus caur gremošanas traktu un asinīs.

Pētījumi rāda, ka, pievienojot taukus (piemēram, avokado), karotinoīdu uzsūkšanos var palielināt 2–3 reizes, dažos gadījumos pat vairāk. Tāpēc ēdot tomātus bez taukiem, liela daļa vērtīgo vielu vienkārši netiek izmantota.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

Galvenais ieguvējs — sirds

Šī kombinācija visvairāk nāk par labu sirds veselībai. Likopēns palīdz samazināt iekaisumu, uzlabo asinsvadu elastību un aizsargā pret aterosklerozi. Avokado tauki savukārt veicina labāka holesterīna līmeņa uzturēšanu, pazemina ZBL (“sliktā”) holesterīna līmeni un uzlabo sirds veselības rādītājus.

Kopā tie rada sinerģisku efektu, kas stiprina sirdi un asinsvadus. Papildus tam ir labāka sāta sajūta – avokado tauki un šķiedrvielas palēnina gremošanu, palīdzot ilgāk justies paēdušam, bet tomāti pievieno zemu kaloriju saturu un mitrinošas īpašības.

Augstāka uzturvērtība kopumā – cilvēki, kas regulāri ēd avokado, bieži uzņem vairāk vitamīnu, minerālvielu un šķiedrvielu.

Papildu ieguvumi – kālijs no tomātiem, C vitamīns un augu savienojumi atbalsta asinsspiediena regulāciju un asinsvadu veselību.

Kā pagatavot avokado un tomātus kopā?

Uztura speciālisti iesaka vienkāršus un garšīgus veidus, kā iekļaut abus produktus: klasiskā gvakamole ar sasmalcinātiem tomātiem; grauzdiņš ar avokado un sagrieztiem tomātiem; tomātu salsa ar avokado gabaliņiem; salāti, kuros ir abas sastāvdaļas; olu brokastu sviestmaize ar avokado un tomātiem.

Likopēnu organisms vēl labāk uzsūc no termiski apstrādātiem tomātiem (mērces, pasta, biezenis, sautēti tomāti), jo karstums palīdz atbrīvot antioksidantu no tomāta šūnu struktūras. Tāpēc avokado kombinēšana ar vārītiem vai sautētiem tomātiem var dot vēl lielāku efektu.

