“Totāla vilšanās!” No sākuma “Vinniju”, tagad vēl šis! Pircēja atklājusi, ka leģendārās konfektes neatgriezeniski izmainītas 0
Latviešu klasiskās “Gotiņas” daudziem ir vairāk nekā tikai saldums – tās ir īsts bērnības simbols, kurš tad kādreiz šīs konfektes neēda pilnām mutēm. Mīkstas, nedaudz lipīgas, ar bagātīgu karameļu garšu – tieši tādas tās palikušas atmiņās. Taču pēdējā laikā sociālajos tīklos arvien biežāk parādās vilšanās – vai “īstā gotiņa” vispār vēl pastāv?
Kāda pircēja pauž neapmierinātību, ka konfekšu kvalitāte ir mainījusies – vispirms “sacūkota” Vinnija forma, bet tagad arī pašas gotiņas kļuvušas kvadrātveida un, viņasprāt, zaudējušas savu autentisko garšu. Viņa atzīst, ka vairs pat negribas tās pirkt, jo pieredze vairs neatbilst gaidītajam.
Komentāros izvērtās diskusija. Daļa lietotāju uzskata, ka īstā garša saglabājusies tikai Skrīveru Piena kombināta ražotajām gotiņām, kas joprojām tiek gatavotas ar rokām un pēc tradicionālās receptes. Citi iesaka Saldus gotiņas, norādot, ka tām esot “pareizā forma un īstā garša”.
Savukārt vairāki komentētāji kritizē lielos ražotājus, uzsverot, ka tirgū pieejamās konfektes bieži vien ir tikai oriģināla kopijas. Izskan arī pārmetumi konkrētiem zīmoliem, ka tie sabojājuši gan formu, gan garšu. Kāds lietotājs lakoniski rezumē: “Orkla sacūkoja.”
Neizpaliek arī pārsteigums – daži tikai tagad pamanījuši izmaiņas un ir šokēti par to, kā konfektes izskatās šobrīd. Tikmēr citi atceras īstās garšas uzplaiksnījumu – piemēram, īpašās svētku kolekcijās, kur vēl bijusi sajūtama “tā bērnības gotiņa”.
Jau iepriekš, jautājot par recepšu izmaiņām dažādos saldumos, SIA “Orkla” LA.LV sniegusi skaidrojumu. Atbild SIA “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja Laura Bagātā: “Laima” ir zīmols ar vairāk nekā 150 gadus senu vēsturi un nešaubīgi viens no senākajiem saldumu zīmoliem Latvijā. Zīmola “Laima” produkti tiek gatavoti izmantojot laika gaitā pārbaudītas, novērtētas un iecienītas receptes, kā arī balstoties uz gadu gaitā pārbaudītu un sevi apliecinājušu meistaru pieredzi. Mēs rūpējamies par to, lai saglabātu patērētāju iecienītās garšas klasisko un tradicionālo produktu receptēs, jo tieši tās ir “Laima” lielākā vērtība.
Būtiski apzināties, ka gadu laikā ir mainījies normatīvais regulējums pārtikas nozarē, piemēram, dažādas Eiropas Savienības prasības, kas var ietekmēt vienas vai otras izejvielas izmantošanu ražošanā, taču viennozīmīgi receptūras cenšamies saglabāt pēc iespējas autentiskas no gada uz gadu.
Papildus jāpiemin, ka ikviena receptūras izmaiņa var ietekmēt ne tikai produkta garšu, bet arī struktūru, uzglabāšanas termiņu un citas kvalitātes, kurām īpaši pievēršam uzmanību ražošanas procesā. Nešaubīgi nozīme ir arī ražai, piemēram, riekstu vai rozīņu, jo ik gadu tā nedaudz niansēs var atšķirties.
Lai saglabātu vēsturiskās receptes un garšas nianses, viena no būtiskākajām zīmola “Laima” prioritātēm ir nodrošināt augstākās kvalitātes produktus, kas ražoti no labākajām, tajā skaitā, ilgtspējīgā un atbildīgā veidā iegūtām izejvielām, ko piegādā uzticami un pārbaudīti sadarbības partneri. Piemēram, visi zīmola “Laima” šokolādes produkti tiek ražoti no ilgtspējīgi iegūtas šokolādes, ar sertificētu kakao.”
