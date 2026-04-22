Ideja pusdienām – vistu aknas ar kartupelīšiem
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Vistu akniņas labi garšo, saceptas ar kartupelīšiem – šī ir saimnieces Ilzes Liguori pārbaudīta recepte.
Sastāvdaļas
400 g vistu aknu
2 vidēja lieluma sīpoli
2 lieli kartupeļi
100 ml sarkanvīna
eļļa cepšanai
pētersīļi
rozmarīns
sāls
Pagatavošana
Nomizo kartupeļus un sagriež lielos kubiņos, pārkaisa ar rozmarīnu, sāli, visu samaisa. Kartupeļus liek uz pannas un cep 10–15 minūtes, pieskatot, lai nesadeg, bet ir zeltaini brūni.
Atsevišķi pannā apcep sagrieztu sīpolu. Pievieno labi nomazgātas un nosusinātas aknas un visu apbrūnina, pielej sarkanvīnu un ļauj tam iztvaikot.
Paralēli tam kartupeļus saliek uz salvetes, lai tas uzsūktu lieko eļļu. Kad tas izdarīts, tos pievieno aknām, apmaisa, ļauj ievilkties un servē.