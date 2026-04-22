Tramps vēlējās izmantot kodolieročus? Klīst runas, ka Baltajā namā izcēlies milzu tracis 0
ASV prezidenta Donalda Trampa arvien neprognozējamākā uzvedība, ieraksti internetā un vispārējā attieksme pret karu Irānā ir kļuvusi par problēmu, kuru viņa tuvākie sabiedrotie vairs nevar ignorēt. Bijušā CIP irsnieka Lerija Džonsona apgalvojumi “YouTube” kanālā “Judging Freedom” par kodolkodiem izraisījuši vēl lielāku trauksmi.
“Viena ziņa, kas nāk no tās sanāksmes Baltajā namā, ir tāda, ka Tramps vēlējies izmantot kodolkodus, bet ģenerālis Dens Keins piecēlās un teica: “Nē!”,” par Džonsona teikto ziņo britu medijs Metro.
“Viņš, tā sakot, izmantoja savas militārā vadītāja privilēģijas. Tas acīmredzot bija pamatīgs tracis. Vašingtonā notiek dažas ļoti dīvainas lietas,” viņš piebilda.
Šie apgalvojumi nav oficiāli apstiprināti, taču tie tomēr ir uzkurinājuši sarunas par Trampa garīgo stāvokli beidzamajā laikā.
Tāpat rakstā apgalvots, ka brīdī, kad Tramps uzzināja par divu amerikāņu pilotu pazušanu Irānā, viņš stundām ilgi kliedza uz palīgiem un tika izslēgts no telpas, kamēr viņa komanda saņēma jaunāko informāciju.
Viņa uzbrukums pāvestam Leo, viņa paša publicētais ieraksts, kurā viņš attēlots kā Jēzus Kristus, un vēlās nakts ierakstu sērijas varētu būt pēdējā nagla viņa prezidentūras zārkā.
Pagājušajā nedēļā vairāk nekā 50 Kongresa locekļi atbalstīja plānu atstādināt Trampu no amata viņa ekscentriskās uzvedības dēļ.
Pārstāvju palātas demokrāti ir iesnieguši likumprojektu, kas ļautu atstādināt ASV līderi, un pieprasa viņam veikt kognitīvo testu un publiskot tā rezultātus.
Kongresmenis Džeimijs Raskins sacīja: “Sabiedrības uzticība Donalda Trampa spējai pildīt amata pienākumus ir nokritusies līdz nebijuši zemam līmenim, jo viņš draud iznīcināt veselas civilizācijas, izraisa haosu Tuvajos Austrumos, pārkāpjot Kongresa pilnvaras, agresīvi apvaino katoļu baznīcas pāvestu un internetā izplata mākslas darbus, kuros pielīdzina sevi Jēzum Kristum.”
Pret Trampu vēršas ne tikai politiskās figūras Vašingtonā – pat viņa atbalstītāju bāze sāk apšaubīt viņa garīgo veselību.
Lesteras Universitātes ārsts Saimons Benets intervijā izdevumam Metro norādīja, ka, lai gan Trampa uzvedība ir nepastāvīga, tam ir divi ticami izskaidrojumi.
“Pirmkārt, iespējams, sava vecuma dēļ viņš zaudē spēju koncentrēties, apkopot un izvērtēt faktus un rīkoties nosvērti,” viņš teica.
“Otrkārt, tas var būt apzināts gājiens, lai izsistu konkurentus no līdzsvara. Kas attiecas uz 25. grozījuma piemērošanu, manuprāt, tas ir maz ticams… Trampam būtu konsekventi jāizrāda psihotiska uzvedība. Pašlaik sliktākais, ko var teikt, ir tas, ka Trampa uzvedība ir bezgaumīga un robežojas ar zaimošanu,” viņš secināja.