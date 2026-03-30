FOTO. Dzirnām 40, vēsturiski kadri – kad Agris Daņiļevičs vēl dejoja “Dzirnās” 0
Jau šonedēļ Agra Daņiļeviča deju grupa “Dzirnas” uzsāk savu 40 gadu jubilejas koncerttūri “Dzirnām 40. Tikai hīti”. Šim notikumam par godu “Dzirnas” gremdējas ne tikai horeogrāfiskajās, bet arī foto atmiņās, piedāvājot ielūkoties vairāk nekā 20 gadus senās fotogrāfijās. Tās atklāj kolektīva radošo ceļu – no “Mazās nāriņas” baseinā un “Maugļa” tīkliem līdz tādiem spilgtiem iestudējumiem ar mūziku no Rodger Waters, “Queen”, Imanta Kalniņa un citiem.
Īpašu dimensiju šīm fotogrāfijām piešķir fakts, ka Agris Daņiļevičs pats “Dzirnās” aktīvi dejoja līdz 40 gadu vecumam, ļaujot skatītājiem ielūkoties arī šajā viņa radošā ceļa posmā.
Pēc fotogrāfiju apskatīšanās Agris saka: “Skatoties bildes, mani pārņēma pilna emociju gamma – es raudāju, smējos, kliedzu un priecājos. Tajās bildēs ir visa mana dzīve. Esmu priecīgs un pateicīgs, ka tas viss ir ar milzīgu pluss zīmi, ne marili nav kauns.”
Programma veidota izceļot savu unikālo, izkopto un tikai Dzirnām raksturīgo deju stilu, kas iezīmē augstu tehnisko varēšanu, partnerattiecības, jutekliskumu, daudzveidību un emocionalitāti. Programma veidota kā retrospecija leģendārām horeogrāfijām, kas savulaik satricināja skatītājus. Tiks iegriezts arī rokenrols, un pa skatuvi atkal lidos riepas.
Koncerti norisināsies:
4. aprīlī Siguldā, Kultūras centrā “Siguldas Devons”,
11. aprīlī Liepājā, stāvkoncerts kultūras namā “Wiktorija”
17. aprīlī Rēzeknē, koncertzālē GORS,
25. aprīlī Viesītē, Viesītes Kultūras centrā “Sēlija”,
29. aprīlī Rīgā, stāvkoncerts koncertzālē “ Palladium Rīga”
Biļetes uz koncerttūri pieejamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās – https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/38006