Dzirnām 40, vēsturiski kadri - kad Agris Daņiļevičs vēl dejoja “Dzirnās”

21:07, 30. marts 2026
Jau šonedēļ Agra Daņiļeviča deju grupa “Dzirnas” uzsāk savu 40 gadu jubilejas koncerttūri “Dzirnām 40. Tikai hīti”. Šim notikumam par godu “Dzirnas” gremdējas ne tikai horeogrāfiskajās, bet arī foto atmiņās, piedāvājot ielūkoties vairāk nekā 20 gadus senās fotogrāfijās. Tās atklāj kolektīva radošo ceļu – no “Mazās nāriņas” baseinā un “Maugļa” tīkliem līdz tādiem spilgtiem iestudējumiem ar mūziku no Rodger Waters, “Queen”, Imanta Kalniņa un citiem.

FOTO. 10 visu laiku seksīgāko vīriešu tops – tajā iekļuvis arī visiem labi zināms latviešu dziedātājs
Nauda, iespējas un izaugsme: 4 zodiaka zīmēm līdz jūnijam būs veiksmīgais periods
Zinātnieki nosauc vismazāk kaitīgo alkohola veidu, taču ir viens svarīgs nosacījums 1
Īpašu dimensiju šīm fotogrāfijām piešķir fakts, ka Agris Daņiļevičs pats “Dzirnās” aktīvi dejoja līdz 40 gadu vecumam, ļaujot skatītājiem ielūkoties arī šajā viņa radošā ceļa posmā.

Pēc fotogrāfiju apskatīšanās Agris saka: “Skatoties bildes, mani pārņēma pilna emociju gamma – es raudāju, smējos, kliedzu un priecājos. Tajās bildēs ir visa mana dzīve. Esmu priecīgs un pateicīgs, ka tas viss ir ar milzīgu pluss zīmi, ne marili nav kauns.”

Zeķē krāto naudu virs 750 eiro varēs iemaksāt bez atskaitīšanās – Finanšu ministrija atkāpjas no ieceres, kas daudzus sadusmoja
FOTO, VIDEO. Nepatīkami skati! “Trūdoši līķi, starp kuriem dzīvās vistas dēj olas…” Publiskoti šokējoši kadri no “Alūksnes putnu fermas”
Raķete no Irānas lidoja Turcijas virzienā: NATO spēkiem nākas steidzami iejaukties

Programma veidota izceļot savu unikālo, izkopto un tikai Dzirnām raksturīgo deju stilu, kas iezīmē augstu tehnisko varēšanu, partnerattiecības, jutekliskumu, daudzveidību un emocionalitāti. Programma veidota kā retrospecija leģendārām horeogrāfijām, kas savulaik satricināja skatītājus. Tiks iegriezts arī rokenrols, un pa skatuvi atkal lidos riepas.

Koncerti norisināsies:

4. aprīlī Siguldā, Kultūras centrā “Siguldas Devons”,
11. aprīlī Liepājā, stāvkoncerts kultūras namā “Wiktorija”
17. aprīlī Rēzeknē, koncertzālē GORS,
25. aprīlī Viesītē, Viesītes Kultūras centrā “Sēlija”,
29. aprīlī Rīgā, stāvkoncerts koncertzālē “ Palladium Rīga”

Biļetes uz koncerttūri pieejamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās – https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/38006

SAISTĪTIE RAKSTI
Jau pavisam drīz Vecrīgā norisināsies bezmaksas festivāls: uzstāsies “Labvēlīgais Tips”, “Olas”, “PND” un citi
VIDEO, FOTO. Gribi dziesmu, kas “mazlietiņ besī”? “Citi Zēni” un Edavārdi izdod jaunu himnu tiem, kam viss ir “seši no desmit”
FOTO: Rīgas elite pulcējas salonmūzikas vakaros Benjamiņu namā
